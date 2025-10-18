Pagos a jubilados y pensionados: Así funciona el sistema de cobro de la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) realiza los pagos quincenales a jubilados y pensionados de Panamá, así como los pagos adicionales como el bono permanente y el bono navideño, mediante dos modalidades de pago.

Los desembolsos se realizan mediante dos modalidades:

-Acreditación bancaria (ACH): Los pagos se depositan directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Esta modalidad permite recibir el dinero de manera rápida y segura sin necesidad de desplazarse a una agencia.

-Cheques físicos: Los beneficiarios que optan por esta modalidad pueden retirar su pago en las agencias habilitadas a nivel nacional.

Las agencias están distribuidas estratégicamente para garantizar acceso seguro y ordenado a los cobros.