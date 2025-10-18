  1. Inicio
PANAMÁ

Pagos a jubilados y pensionados: Así funciona el sistema de cobro de la CSS

Edificio 519 y 520 de la Caja de Seguro Social en Clayton.
Edificio 519 y 520 de la Caja de Seguro Social en Clayton. CSS
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/10/2025 07:00
A nivel nacional, la CSS realiza los pagos quincenales a jubilados y pensionados a través de dos métodos.

La Caja de Seguro Social (CSS) realiza los pagos quincenales a jubilados y pensionados de Panamá, así como los pagos adicionales como el bono permanente y el bono navideño, mediante dos modalidades de pago.

Los desembolsos se realizan mediante dos modalidades:

-Acreditación bancaria (ACH): Los pagos se depositan directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Esta modalidad permite recibir el dinero de manera rápida y segura sin necesidad de desplazarse a una agencia.

-Cheques físicos: Los beneficiarios que optan por esta modalidad pueden retirar su pago en las agencias habilitadas a nivel nacional.

Las agencias están distribuidas estratégicamente para garantizar acceso seguro y ordenado a los cobros.

¿Cómo cambiar pagos de cheques a ACH?

El jubilado o pensionado que desee recibir sus pagos mediante depósito en una cuenta bancaria deberá seguir los siguientes pasos:

Descargue el formulario: Ingrese a la página web oficial de la CSS y descargue e imprima el formulario correspondiente para el cambio de ubicación a acreditamiento.

Lleve el formulario al Banco de su elección: El banco deberá certificar (a través de la firma de un oficial autorizado) que el número de cuenta y los datos generales consignados en el formulario pertenecen al titular de la cuenta de ahorros o corriente.

Una vez completado y firmado por el banco, el pensionado o jubilado deberá entregar el formulario en la Agencia Administrativa de la CSS más cercana.

Un funcionario de la Caja de Seguro Social atenderá al solicitante, procesará la solicitud de cobro por acreditamiento y le informará la quincena en la cual se hará efectivo el pago.

