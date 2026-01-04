Trump amenaza a Delcy Rodríguez con ‘pagar un precio muy alto’

Un día después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro se siguieron sucediendo las reacciones y los acontecimientos de manera vertiginosa.

De acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia, Delcy Rodríguez asume las funciones de presidenta encargada del país, ante la imposibilidad física de Maduro de desempeñar sus labores. Si bien tanto el presidente estadounidense Donald Trump, como su secretario de Estado Marco Rubio dejaron entrever el pasado sábado en Mar-A-Lago que Rodríguez estaría dispuesta a colaborar con una transición pacífica, la número dos del régimen se reafirmó públicamente en su posición horas más tarde, y dijo que el único presidente legítimo es Maduro.

Ante esta dicotomía, Trump aseguró en una entrevista telefónica concedida ayer a la revista The Atlantic que si Rodríguez “no hace lo correcto, pagaría un precio muy alto, probablemente mucho mayor que el de Maduro”, advirtió el inquilino de la Casa Blanca. Si bien el mandatario no creyó necesarias nuevas acciones militares, Trump tampoco quitó esa posibilidad de la mesa.

En este sentido, Rubio avisó en una entrevista concedida a la cadena CBS que Trump tiene retenida la posibilidad de ocupar el país. Preguntado por la preferencia de trabajar en una transición democrática en colaboración con la presidenta encargada de Venezuela que con la líder opositora María Corina Machado, afirmó que los objetivos son los mismos.

“La persona que se encontraba a cargo del país, a pesar de que era ilegítimo, era alguien con quien no se podía trabajar. No podíamos trabajar con él, era alguien que no honraba los acuerdos a los que se llegaba con él, se burló de la administración Biden, y le ofrecimos salir de la escena de una forma positiva en múltiples ocasiones. (...) Nosotros no hacemos valoraciones de las personas en base a lo que digan públicamente o lo que hayan hecho en el pasado, nos fijamos en lo que hacen de cara al futuro. Si no se toman las decisiones correctas, los Estados Unidos seguirán utilizando distintos mecanismos de presión para asegurarnos que nuestros intereses estén protegidos”, precisó Rubio.

Edmundo González Urrutia, reconocido por varios países incluyendo Panamá como presidente electo de Venezuela, se pronunció en la red social X.

“La normalización real del país solo se dará cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución, y se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio”, dijo González Urrutia, quien afirmó que solo así se podrá dar comienzo de manera ‘seria y responsable’ un verdadero proceso de transición democrática. “El respaldo popular es profundo, mayoritario y sostenido, y jamás será traicionado. Venezuela necesita la unidad para reconstruirse”, acotó.