Trump amenaza a Delcy Rodríguez con ‘pagar un precio muy alto’

El ministro de la Defensa venezolano Vladimir Padrino dio voz ayer a un comunicado emitido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que cataloga como 'cobarde secuestro' a la captura de Maduro, y reveló que gran parte del equipo de seguridad del líder chavista fue 'asesinado a sangre fría' mientras el Ejército estadounidense ejecutaba la orden del Departamento de Justicia para juzgarle por narcotráfico y terrorismo.Ante la posibilidad de fisuras en sus estructuras, el líder de la FANB descartó tal escenario y dijo que el alto mando militar está 'unido, cohesionado, ante la agresión imperial', tal como calificó a la acción estadounidense en Caracas y otros puntos del país.En cambio, el canciller de Venezuela Yván Gil instó ayer en una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) convocada por Colombia, que el organismo debería dar 'un paso al frente' contra la 'agresión' de Estados Unidos. 'La CELAC no puede titubear. No puede dividirse entre condenas tibias y silencios cómplices', remató.