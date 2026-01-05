Panamá en la ONU reitera transición democrática en Venezuela

Panamá reafirmó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), su respaldo al multilateralismo, la soberanía de los Estados y el respeto irrestricto al derecho internacional, al tiempo que llamó a una transición democrática auténtica en Venezuela, basada en la legitimidad electoral y la voluntad popular.

El mensaje fue pronunciado por el embajador panameño ante el organismo mundial, Eloy Alfaro de Alba, quien reconoció la gravedad del momento político que atraviesa Venezuela, así como sus posibles repercusiones sobre la estabilidad regional.

“La situación ocurrida en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, la cual resulta lamentable por su posible impacto en la paz y la estabilidad regional. Sin embargo, ante la realidad de los hechos ya consumados, corresponde girar la mirada de manera constructiva hacia el futuro”, expresó el diplomático.

Si bien Alfaro de Alba reiteró el principio de no intervención y el respeto a la integridad territorial de los Estados, subrayó que la crisis venezolana no puede analizarse al margen del desconocimiento de la voluntad popular y del deterioro progresivo de la institucionalidad democrática.

En ese contexto, Panamá sostuvo que cualquier solución duradera debe partir del reconocimiento del resultado electoral del 28 de julio de 2024, en el que —según las actas en poder de diversos países— el candidato opositor Edmundo González Urrutia obtuvo una victoria clara en las urnas.

“El poder emana del pueblo. Y como ha señalado el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, el pueblo — el verdadero soberano — ya habló en las urnas, otorgando un triunfo indiscutible, con 70% de los votos el pasado 28 de julio de 2024, al candidato de oposición Don Edmundo González Urrutia, así como a quien fue la candidata impedida por el régimen a pesar de haber ganado la primaria con el 93% de los votos el 22 de octubre de 2023”, afirmó.

El embajador también recordó que la principal figura de la oposición, María Corina Machado, fue impedida de competir, pese a haber ganado la primaria opositora con más del 90% del respaldo ciudadano.

Durante su intervención, Alfaro de Alba fue enfático al advertir que reconocer una autoridad distinta a la emanada del voto popular legitimaría un fraude electoral y erosionaría el principio universal de las elecciones libres como base de la democracia.

Asimismo, rechazó cualquier intento de presentar como transición democrática un esquema que mantenga intactas las estructuras del poder actual.

“No puede hablarse de una transición genuina con madurismo, ni preservando las mismas estructuras de poder bajo nuevas denominaciones. Cualquier arreglo que mantenga en el centro de la conducción a figuras asociadas al aparato represivo constituiría, en los hechos, una continuidad del sistema y no una transición real”, sostuvo.

El representante panameño recordó que Panamá conoce, por experiencia propia, el valor de la democracia y la soberanía recuperadas, y sostuvo que no puede haber paz sin legitimidad, ni legitimidad sin democracia.

En ese marco, abogó por la liberación de los presos políticos, entre ellos el ciudadano panameño Olmedo Núñez, quien permanece detenido junto a cientos de opositores en cárceles venezolanas.