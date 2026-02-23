Servicio Secreto abate a intruso armado en la residencia de Trump en Florida

El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió en la madrugada de este domingo a un hombre armado que ingresó de manera ilegal al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump, ubicada en Palm Beach, Florida.

De acuerdo con el comunicado oficial de la agencia, los hechos se registraron alrededor de la 1:30 a.m. (hora local), cuando agentes asignados a la protección del recinto detectaron una intrusión por la puerta norte de la propiedad.

Las autoridades detallaron que el individuo, descrito como un joven de aproximadamente 20 años, fue observado portando lo que aparentaba ser un arma larga, además de un bidón de combustible, elemento que elevó el nivel de alerta entre los equipos de seguridad.

Según la versión ofrecida posteriormente por el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, los agentes procedieron a confrontar al sospechoso siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

“Lo único que le dijimos fue ‘suelte lo que lleva’, en referencia al bidón de gasolina y al rifle”, explicó Bradshaw durante una breve comparecencia ante medios locales.

El funcionario indicó que, aunque el joven soltó inicialmente el recipiente, levantó el arma “en posición de disparo”, lo que desencadenó la respuesta inmediata de los agentes del Servicio Secreto y de los efectivos policiales presentes en el operativo.

Durante el intercambio se efectuaron varios disparos. El sospechoso fue alcanzado y murió en el lugar.

El Servicio Secreto confirmó que ningún agente resultó herido durante el incidente y precisó que, al momento de los hechos, ninguna persona bajo su protección se encontraba dentro de la residencia.

Trump, según se informó, estaba en Washington cuando se produjo la irrupción.

La identidad del fallecido no será divulgada hasta que sus familiares sean debidamente notificados, señalaron las autoridades.

El caso quedó bajo investigación federal. Como parte del procedimiento habitual en incidentes que implican el uso de fuerza letal, los agentes involucrados fueron colocados en baja administrativa mientras avanzan las pesquisas.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) solicitó además la colaboración de residentes de zonas cercanas para revisar grabaciones de cámaras de seguridad que puedan aportar información adicional sobre el desplazamiento del sospechoso antes del incidente.

Las autoridades indicaron que los equipos de seguridad realizaron un barrido exhaustivo del área tras el incidente, con el objetivo de descartar la presencia de otros posibles intrusos o amenazas adicionales dentro del perímetro.

De igual forma, especialistas en explosivos inspeccionaron los alrededores como medida preventiva, debido a la presencia del bidón de combustible que portaba el sospechoso al momento de ser interceptado.

Fuentes policiales señalaron que, aunque la situación fue controlada en cuestión de minutos, el protocolo de emergencia implicó el cierre temporal de accesos cercanos y la activación de procedimientos de verificación.

El Servicio Secreto reiteró que la respuesta de los agentes se produjo bajo los lineamientos operativos vigentes para la protección de instalaciones presidenciales y residencias privadas bajo resguardo federal.

El episodio ocurre en un contexto marcado por antecedentes recientes de amenazas contra Trump. Durante la campaña presidencial de 2024, el mandatario fue blanco de al menos dos intentos de asesinato que pusieron en entredicho los esquemas de seguridad presidencial.