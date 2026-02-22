Curso de décima infantil llega a la Biblioteca Nacional para impulsar la tradición de la trova en las niñas

La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero será el escenario a partir del próximo sábado 28 de febrero del curso ‘El poder del verso infantil’, una iniciativa que tiene como objeto de promover el arte de la creación de décimas tanto en niñas como en adolescentes.

Tomando en cuenta que la trova ha ocupado un lugar significativo en el grupo de expresiones culturales que evocan la panameñidad, la décima se constituyó como una herramienta que ha sido utilizada por siglos para narrar sentimientos, cotidianidades y experiencias.

Las voces más representativas de este género siempre han sido masculinas y si bien en Panamá algunas voces femeninas han destacado como Meche Acevedo y Marciana De Gracia, el proyecto también tiene como premisa introducir a más mujeres en este género musical.

El programa contempla ocho sesiones y, entre las cuestiones que abordará este curso, estarán la comprensión sobre lo que es una décima, sus diversos estilos, y cómo pueden lograr los versos dentro de lo reglamentado para la modalidad espinela, de forma ágil y melódica.

Otros aspectos que se tomarán en cuenta para el estudio de la décima versarán sobre la sonoridad de las palabras, la identidad, la agilidad mental, el dominio de lenguaje, así como de creatividad y de respeto y de admiración por un legado histórico.

El gestor cultural y escritor de décimas Carlos Barrios será el encargado de desarrollar los contenidos del curso, con el apoyo pedagógico de Dayana Rivas, ambos colaboradores de los programas de incentivo a la lectura de la Biblioteca Nacional.

Las sesiones serán presenciales y se efectuarán en la Sala Infantil y Juvenil, ubicada en el cuarto piso de la Biblioteca Nacional. El programa, de convocatoria gratuita, está dirigido a niños y adolescentes entre los 10 y los 15 años de edad. Para más información puede consultar al correo infobinal@binal.ac.pa, o escribir al WhatsApp 6825-1996.