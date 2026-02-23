Crisis en El Rodeo I: presos políticos en Venezuela inician huelga de hambre para exigir su libertad

Más de 200 presos políticos del centro penitenciario El Rodeo I sostienen desde este domingo 22 de febrero una huelga de hambre, con la que exigen su liberación tras la aprobación, el pasado 19 de febrero, de la Ley de Amnistía promulgada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Entre los reclusos que participarían en la protesta se encuentra el argentino Nahuel Gallo, quien denuncia no haber recibido asistencia médica ni consular durante su reclusión en ese penal.

Los presos políticos denuncian “la falta de atención médica oportuna y exigen el cumplimiento de las liberaciones, así como el cese de la vulneración de sus derechos humanos”, de acuerdo con una publicación en X del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. En ese sentido, la esposa del gendarme argentino Gallo, María Alexandra Gómez, denunció en una entrevista concedida al portal Infobae que su cónyuge seguía “aislado e incomunicado”.

“Nahuel nunca tuvo asistencia médica, consular ni abogados que puedan hablar con nosotros y decirnos: ‘Está bien de salud’”, manifestó Gómez.

Se prevé que la organización se concentre durante este lunes 23 de febrero en el Auditorio de Profesores de la Universidad Central de Venezuela para visibilizar la situación de los familiares de presos políticos.

Desde hace más de 45 días, los familiares de los presos políticos se concentran a las afueras de El Rodeo I, especialmente ante las expectativas generadas por el goteo de excarcelaciones y la medida impulsada por Rodríguez para promover la reconciliación del país.

La opositora Plataforma Unitaria Democrática confirmó solo 119 excarcelaciones, en contraste con los cientos de presos políticos que, según el oficialismo, estaban siendo liberados desde el pasado sábado.

En tanto, los presos políticos y sus familiares denunciaron el alcance limitado de la Ley de Amnistía, que comprende los casos seguidos contra presos políticos desde 1999 hasta 2026. Sin embargo, la amnistía no es automática y requiere un proceso en el que los afectados deben acudir al tribunal que lleva su causa y solicitar la aplicación del beneficio.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó el pasado sábado que 1.500 presos políticos solicitaron su libertad a través de la amnistía y agregó que 11.000 personas en libertad condicional obtendrán libertad plena gracias a la nueva norma.

De igual forma, ese mismo día Rodríguez señaló que “está dentro de las posibilidades” que la presidenta interina de Venezuela otorgue indultos a detenidos excluidos de la Ley de Amnistía.