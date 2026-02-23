Rechazado por su madre, abrazó un osito: la historia del pequeño mono que enseña sobre el amor

Una historia que ha derretido los corazones de miles de personas en todo el mundo llega desde Japón.

Un bebé macaco japonés conocido como Punch-kun se volvió viral tras ser abandonado por su madre poco después de nacer y encontrar en un peluche de orangután su único consuelo, una imagen que rápidamente se volvió símbolo de ternura y resiliencia en redes sociales.

Punch nació en julio de 2025 en el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa, en la prefectura de Chiba, pero su madre biológica lo rechazó debido a dificultades al dar a luz y estrés ambiental.

Sin la presencia materna, los cuidadores decidieron proporcionarle un peluche de gran tamaño que le diera seguridad emocional y estímulo para su desarrollo. Desde entonces, el pequeño macaco fue visto arrastrando, abrazando y durmiendo junto a su “mamá de felpa” por todas partes.

Los vídeos e imágenes de Punch aferrado al juguete, apodado cariñosamente “Ora-mama” por sus seguidores, se convirtieron en un fenómeno en plataformas como Instagram y TikTok, generando el hashtag #HangInTherePunch (Sigue adelante, Punch) y atrayendo a visitantes de todo Japón al zoológico para verlo en persona.

Además del efecto viral, su historia ha impulsado reflexiones sobre la capacidad emocional de los primates y la importancia del vínculo afectivo en las especies sociales, recordando clásicos estudios de psicología animal sobre la búsqueda de consuelo cuando falta una figura materna.

Lo que comenzó como un momento tierno se ha transformado también en una historia de esperanza: recientemente Punch ha empezado a integrarse con el resto de la manada, incluso siendo acicalado por otros macacos, lo que en el lenguaje social de estos animales indica un vínculo creciente y aceptación dentro del grupo.

La mezcla de ternura, adoración pública y un trasfondo emocional profundo ha hecho de Punch no solo un favorito de Internet, sino también un recordatorio de cómo, incluso en la naturaleza, los lazos de afecto forman parte esencial del desarrollo y supervivencia de los seres vivos.

Esta historia de amor, soledad y superación no solo ha capturado miradas, sino que ha convertido a Punch en uno de los fenómenos virales más conmovedores del año en el mundo animal.