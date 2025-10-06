Viral: el video que desató una advertencia de la Senniaf sobre protección infantil en redes

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) emitió un llamado público a madres, padres y cuidadores luego de la difusión de un video en TikTok donde una madre aparece realizando un reto viral junto a su hijo menor de edad, exponiéndolo a situaciones que podrían vulnerar su integridad y derechos.

El hecho tomó amplia notoriedad luego de que se conociera que la mujer que aparece en el video es una excompetidora del programa televisivo Calle 7, Marlene Gilbert, quien ha sido duramente criticada en redes sociales por la exposición del niño durante la grabación del reto.

Usuarios en distintas plataformas calificaron la acción como una “irresponsabilidad”, al considerar que el menor fue expuesto públicamente a un contenido inapropiado.

Ante la ola de comentarios, la Senniaf recordó que la responsabilidad principal de madres, padres y tutores es garantizar el bienestar y la protección de los niños, niñas y adolescentes, evitando toda forma de exposición o participación en contenidos que puedan afectarlos emocional o psicológicamente.

“La protección de la niñez comienza en casa. No deben exponerlos ni involucrarlos en retos virales o contenidos que puedan poner en riesgo su integridad o vulnerar sus derechos”, subrayó la institución, insistiendo en la importancia de ejercer una crianza responsable en entornos digitales.

La Senniaf concluyó su comunicado haciendo un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad digital, recordando que la niñez no debe ser utilizada como recurso para obtener atención o notoriedad en redes, sino protegida como una prioridad fundamental de toda sociedad.