Viral: el video que desató una advertencia de la Senniaf sobre protección infantil en redes

La <b><a href="/tag/-/meta/senniaf-secretaria-nacional-de-ninez-adolescencia-y-familia">Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf)</a></b> emitió un llamado público a madres, padres y cuidadores luego de la difusión de un video en <b>TikTok </b>donde una <b>madre aparece realizando un reto viral junto a su hijo menor de edad, exponiéndolo a situaciones que podrían vulnerar su integridad </b>y derechos.El hecho tomó amplia notoriedad luego de que se conociera que la mujer que aparece en el video es una <b>excompetidora del programa televisivo Calle 7</b>, <b>Marlene Gilbert</b>, quien ha sido duramente criticada en redes sociales por la exposición del niño durante la grabación del reto. Usuarios en distintas plataformas calificaron la acción como una 'irresponsabilidad', al <b>considerar que el menor fue expuesto públicamente a un contenido inapropiado</b>.Ante la ola de comentarios, la Senniaf recordó que la <b>responsabilidad principal de madres, padres y tutores es garantizar el bienestar y la protección de los niños, niñas y adolescentes</b>, evitando toda forma de exposición o participación en contenidos que puedan afectarlos emocional o psicológicamente.<i>'La protección de la niñez comienza en casa. No deben exponerlos ni involucrarlos en retos virales o contenidos que puedan poner en riesgo su integridad o vulnerar sus derechos'</i>, subrayó la institución, insistiendo en la importancia de ejercer una <b>crianza responsable en entornos digitales</b>.La Senniaf concluyó su comunicado haciendo un llamado a la <b>reflexión sobre la responsabilidad digital</b>, recordando que la niñez no debe ser utilizada como recurso para obtener atención o notoriedad en redes, <b>sino protegida como una prioridad fundamental de toda sociedad</b>.