San Miguelito ordena exhumaciones por morosidad en el Cementerio Municipal

La <b>Alcaldía de San Miguelito</b> anunció que, conforme a lo dispuesto en un <b>Acuerdo Municipal</b> publicado en la <b>Gaceta Oficial</b>, se autorizó la <b>exhumación de restos mortales</b> en el <b>Cementerio Municipal</b> correspondientes a sepulturas que mantienen <b>más de tres meses de morosidad</b> en el pago de derechos funerarios.Los familiares o responsables de las tumbas afectadas cuentan con un <b>plazo de 30 días</b> para acudir a la <b>Oficina de Sanidad Pública</b> y <b>regularizar su situación</b> ante las autoridades municipales.De acuerdo con el comunicado, la medida responde a la <b>saturación del Cementerio Municipal</b>, que ha alcanzado su capacidad máxima y ya no permite realizar nuevas inhumaciones bajo condiciones adecuadas de <b>orden, salubridad y dignidad</b>.Informes de la <b>Dirección de Servicios Municipales</b> y la <b>Tesorería Municipal</b> revelan que las <b>deudas acumuladas desde 2010</b> superan los <b>900 mil balboas</b>, lo que ha comprometido la <b>sostenibilidad operativa del servicio funerario</b>.La administración municipal precisó que, una vez vencido el plazo otorgado, y en coordinación con el <b>Ministerio de Salud (Minsa)</b>, se procederá —según lo establecido en la normativa vigente— a <b>exhumar los restos mortales</b> de aquellas sepulturas que permanezcan en situación de morosidad.Con esta disposición, el municipio busca <b>recuperar espacios</b>, <b>garantizar condiciones sanitarias adecuadas</b> y <b>preservar el orden administrativo</b> del camposanto.