San Miguelito ordena exhumaciones por morosidad en el Cementerio Municipal

La Alcaldía de San Miguelito ordenó la exhumación de restos en el Cementerio Municipal por morosidad en los pagos funerarios, ante la falta de espacio disponible.
Por
Darine Waked
  • 06/10/2025 18:07
La alcaldía fija un mes para que los deudores regularicen los pagos de derechos funerarios antes de iniciar la remoción de restos según la normativa vigente

La Alcaldía de San Miguelito anunció que, conforme a lo dispuesto en un Acuerdo Municipal publicado en la Gaceta Oficial, se autorizó la exhumación de restos mortales en el Cementerio Municipal correspondientes a sepulturas que mantienen más de tres meses de morosidad en el pago de derechos funerarios.

Los familiares o responsables de las tumbas afectadas cuentan con un plazo de 30 días para acudir a la Oficina de Sanidad Pública y regularizar su situación ante las autoridades municipales.

De acuerdo con el comunicado, la medida responde a la saturación del Cementerio Municipal, que ha alcanzado su capacidad máxima y ya no permite realizar nuevas inhumaciones bajo condiciones adecuadas de orden, salubridad y dignidad.

Informes de la Dirección de Servicios Municipales y la Tesorería Municipal revelan que las deudas acumuladas desde 2010 superan los 900 mil balboas, lo que ha comprometido la sostenibilidad operativa del servicio funerario.

La administración municipal precisó que, una vez vencido el plazo otorgado, y en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa), se procederá —según lo establecido en la normativa vigente— a exhumar los restos mortales de aquellas sepulturas que permanezcan en situación de morosidad.

Con esta disposición, el municipio busca recuperar espacios, garantizar condiciones sanitarias adecuadas y preservar el orden administrativo del camposanto.

