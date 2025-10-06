San Miguelito ordena exhumaciones por morosidad en el Cementerio Municipal

La Alcaldía de San Miguelito anunció que, conforme a lo dispuesto en un Acuerdo Municipal publicado en la Gaceta Oficial, se autorizó la exhumación de restos mortales en el Cementerio Municipal correspondientes a sepulturas que mantienen más de tres meses de morosidad en el pago de derechos funerarios.

Los familiares o responsables de las tumbas afectadas cuentan con un plazo de 30 días para acudir a la Oficina de Sanidad Pública y regularizar su situación ante las autoridades municipales.

De acuerdo con el comunicado, la medida responde a la saturación del Cementerio Municipal, que ha alcanzado su capacidad máxima y ya no permite realizar nuevas inhumaciones bajo condiciones adecuadas de orden, salubridad y dignidad.

Informes de la Dirección de Servicios Municipales y la Tesorería Municipal revelan que las deudas acumuladas desde 2010 superan los 900 mil balboas, lo que ha comprometido la sostenibilidad operativa del servicio funerario.

La administración municipal precisó que, una vez vencido el plazo otorgado, y en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa), se procederá —según lo establecido en la normativa vigente— a exhumar los restos mortales de aquellas sepulturas que permanezcan en situación de morosidad.

Con esta disposición, el municipio busca recuperar espacios, garantizar condiciones sanitarias adecuadas y preservar el orden administrativo del camposanto.