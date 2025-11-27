Teleférico de San Miguelito: Gobierno define nuevo polígono de influencia para iniciar obras

La construcción del <b>Teleférico del Sistema Metro de Panamá </b>avanza a una nueva etapa<b>,</b> al oficializar la <b>delimitación del Polígono de la Influencia </b>donde se desarrollará esta nueva línea de transporte masivo.Esta medida forma parte de la estrategia para enfrentar la histórica crisis de movilidad que afecta a <b>Panamá y San Miguelito</b>, zonas que han experimentado un crecimiento acelerado en población, demanda de transporte y expansión urbana.El proyecto del teleférico fue declarado de utilidad pública e interés social, ya que ofrecerá una alternativa de transporte rápido para miles de residentes de comunidades de difícil acceso, mejorando sus tiempos de traslado y conectándolos con la red del Metro.<b>Reglas claras para construir en el área del teleférico</b>El decreto establece que cualquier construcción, modificación, actividad económica o trámite relacionado con propiedades dentro del polígono de influencia deberá contar con la No Objeción del Metro de Panamá, S. A.Esto busca <b>garantizar que ninguna obra interfiera con el trazado, seguridad y operación de las cabinas.</b>Una vez se defina el alineamiento final del proyecto, también se fijará la servidumbre aérea que deberá mantenerse libre de obstáculos tanto horizontal como verticalmente.<b>Coordinación institucional para acelerar el proyecto</b>El documento señala que todas las instituciones con competencias relacionadas deberán coordinar con el Metro de Panamá para facilitar trámites, supervisiones y cualquier acción necesaria para el desarrollo del teleférico.Además, se establece que cualquier adquisición de terrenos requeridos para la obra se realizará con base en su valor a la fecha de entrada en vigencia del decreto.<b>Un paso más hacia un nuevo sistema de transporte</b><b>El Teleférico del Sistema Metro de Panamá</b> forma parte del proceso de modernización del transporte público emprendido por la actual administración, que busca integrar distintos modos de movilidad urbana para ofrecer un servicio más eficiente y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la metrópoli.El documento entra en vigencia desde el momento de su promulgación.