Teleférico de San Miguelito: Gobierno define nuevo polígono de influencia para iniciar obras

La construcción del Teleférico del Sistema Metro de Panamá avanza a una nueva etapa, al oficializar la delimitación del Polígono de la Influencia donde se desarrollará esta nueva línea de transporte masivo.

Esta medida forma parte de la estrategia para enfrentar la histórica crisis de movilidad que afecta a Panamá y San Miguelito, zonas que han experimentado un crecimiento acelerado en población, demanda de transporte y expansión urbana.

El proyecto del teleférico fue declarado de utilidad pública e interés social, ya que ofrecerá una alternativa de transporte rápido para miles de residentes de comunidades de difícil acceso, mejorando sus tiempos de traslado y conectándolos con la red del Metro.

Reglas claras para construir en el área del teleférico

El decreto establece que cualquier construcción, modificación, actividad económica o trámite relacionado con propiedades dentro del polígono de influencia deberá contar con la No Objeción del Metro de Panamá, S. A.

Esto busca garantizar que ninguna obra interfiera con el trazado, seguridad y operación de las cabinas.

Una vez se defina el alineamiento final del proyecto, también se fijará la servidumbre aérea que deberá mantenerse libre de obstáculos tanto horizontal como verticalmente.

Coordinación institucional para acelerar el proyecto

El documento señala que todas las instituciones con competencias relacionadas deberán coordinar con el Metro de Panamá para facilitar trámites, supervisiones y cualquier acción necesaria para el desarrollo del teleférico.

Además, se establece que cualquier adquisición de terrenos requeridos para la obra se realizará con base en su valor a la fecha de entrada en vigencia del decreto.

Un paso más hacia un nuevo sistema de transporte

El Teleférico del Sistema Metro de Panamá forma parte del proceso de modernización del transporte público emprendido por la actual administración, que busca integrar distintos modos de movilidad urbana para ofrecer un servicio más eficiente y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la metrópoli.

El documento entra en vigencia desde el momento de su promulgación.