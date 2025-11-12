Teleférico Panamá–San Miguelito: Metro posterga entrega de propuestas

La recepción de las ofertas deberá realizarse de manera presencial y dentro del horario estipulado, sin posibilidad de entrega anticipada o posterior.El proyecto del teleférico contempla una concesión administrativa integral, que incluye la financiación, estudios, diseño, construcción de obras civiles, fabricación, suministro, instalación, puesta en marcha, operación, mantenimiento y reversión del sistema y sus infraestructuras. Se trata de uno de los componentes más ambiciosos del plan de movilidad urbana impulsado por el Gobierno Nacional para mejorar la conectividad entre Panamá y San Miguelito, dos de las zonas metropolitanas con mayor congestión vehicular.<b>El sistema de teleférico contará con once estaciones y buscará integrar su operación con las líneas existentes del Metro de Panamá,</b> ampliando las opciones de transporte público sostenible. El proyecto también requerirá un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), que definirá el alcance de las obras en áreas urbanas y ecológicamente sensibles.