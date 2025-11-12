Teleférico Panamá–San Miguelito: Metro posterga entrega de propuestas

El Metro de Panamá, S.A. (MPSA) postergó por dos meses la presentación de propuestas para la licitación del Teleférico de los distritos de Panamá y San Miguelito, un megaproyecto de movilidad urbana que busca conectar sectores densamente poblados mediante un sistema de transporte por cable.

La nueva fecha quedó fijada para el 15 de enero de 2026, según consta en la Adenda N°1 al Pliego de Cargos de la Licitación por Mejor Valor No. MPSA-01-2025, firmada por el director general y representante legal de la entidad, ingeniero César Pinzón.

La modificación sustituye la fecha original del 17 de noviembre de 2025, que había sido establecida en el aviso de convocatoria publicado inicialmente.

El cambio aplica tanto para la recepción de las propuestas como para el acto de apertura, que se desarrollará el mismo día, a partir de las 11:01 a.m., en el auditorio del edificio administrativo del Metro de Panamá, en Altos de Curundú.

De acuerdo con el documento oficial, solo podrán participar los proponentes precalificados, conforme a los requisitos establecidos en las fases previas del proceso.