Vicepresidente del Parlamento de Irán admite intento de desarrollar armas nucleares

El vicepresidente del Parlamento de Irán admitió públicamente que el país intentó desarrollar armas nucleares, aunque aseguró que el proyecto no pudo mantenerse en secreto, según declaraciones difundidas recientemente.

Durante una entrevista en la que abordó los objetivos iniciales de un programa nuclear, el funcionario reconoció que el propósito era construir una bomba. “Cuando entramos en esta actividad, nuestro objetivo era construir una bomba”, afirmó. Al ser consultado sobre quién era el objetivo, respondió que el propósito era contar con ese tipo de armamento dentro del contexto militar.

En sus declaraciones también indicó que, con el paso del tiempo, el tema dejó de discutirse abiertamente en ámbitos oficiales. “Nosotros hasta ahora no hemos hablado mucho oficialmente”, señaló, al referirse a la falta de pronunciamientos formales sobre el asunto.

El funcionario añadió que mantener el desarrollo de un arma nuclear en secreto resultó imposible. “Intentamos desarrollar armas nucleares, pero no pudimos mantenerlo en secreto”, dijo.

Las declaraciones surgen en medio de un contexto de fuertes tensiones internacionales en torno al programa nuclear iraní, que durante años ha sido objeto de sanciones y vigilancia por parte de potencias occidentales y organismos internacionales.

Diversos gobiernos han acusado a Irán de intentar desarrollar armamento nuclear bajo el argumento de un programa energético, mientras que Teherán ha insistido en múltiples ocasiones en que sus actividades nucleares tienen fines pacíficos.