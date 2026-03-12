Ruth Polanco: No hay que decir no a un desafío

Ruth reconoce que aún existen situaciones en las que los estereotipos se hacen evidentes. Uno de esos momentos ocurrió durante una reunión con clientes.'Cuando llegamos, las miradas de los clientes, que eran dos ingenieros, se dirigieron solo hacia mis compañeros. A mí no me miraban', cuenta.Sin embargo, la dinámica cambió cuando la conversación se centró en aspectos técnicos de la maquinaria.'Cuando comenzó a preguntar sobre especificaciones de maquinaria, aditamentos y ese tipo de cosas, ya la conversación cayó en mí. Entonces empecé a explicar cuáles eran los resultados que iban a obtener, la eficiencia, la productividad de la máquina, etcétera. Desde ese momento su mirada ya no iba hacia ellos, sino hacia mí, y toda la conversación continuó conmigo'.Para la ingeniera, experiencias como esa confirman una lección: 'Lo principal es que estés preparado, que conozcas lo que haces, que no solamente sea teoría, sino que esa teoría la puedas demostrar también en la práctica con tu equipo de trabajo'.