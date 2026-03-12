Ruth Polanco: No hay que decir no a un desafío

La historia de Ruth Polanco, gerente de Ventas para Maquinaria de Construcción de COPAMA, empresa que forma parte de Grupo Melo, es un ejemplo de cómo la formación académica, la disciplina y la experiencia práctica abren camino en áreas donde durante años la presencia femenina fue mínima.

De la medicina a las máquinas

Ruth, una figura reconocida dentro del sector de maquinaria y construcción, relata que quería estudiar medicina, pero la sangre la aterrorizaba. Entonces se dijo: Bueno, ya que no puedo ser doctora de seres humanos, voy a ser doctora de máquinas, y es lo que he hecho todo este tiempo. Esa decisión la llevó a estudiar Ingeniería Mecánica Industrial en la Universidad Tecnológica de Panamá, una carrera que moldeó profundamente su forma de pensar y trabajar. “La carrera creó en mí una plataforma de disciplina, carácter y visión de lo que quería lograr y de lo que, gracias a Dios, ya logré”, afirma. Durante su formación universitaria no solo adquirió conocimientos técnicos sobre análisis, diseño de equipos y procesos industriales, sino habilidades clave para su desarrollo profesional, especialmente en el ámbito comercial y de liderazgo. “En la ingeniería mecánica ves desde análisis y diseño de todo tipo de equipos hasta análisis de procesos, y eso ha ayudado en todo lo que lidero en COPAMA”.

Un sector dominado por hombres

Ingresar a la industria de maquinaria pesada y de construcción no fue sencillo. Ruth reconoce que al inicio tuvo que esforzarse más para demostrar sus capacidades. “Fue duro al principio. Hubo que dedicar más tiempo que cualquier otra persona, porque tenía que estudiar, capacitarme, prepararme, leer mucho, y todo ese conocimiento también llevarlo a la práctica con el personal que yo tenía a mi mando”, dice. Sin embargo, desde temprano decidió no permitir que los prejuicios o las creencias limitantes definan su camino profesional. “Siempre tuve claro que esas creencias limitantes no iban a afectarme nunca y que el asunto no es superar al hombre, sino superarte a ti misma”, añade. Para ella, la clave siempre ha estado en los resultados. “Porque la credibilidad te la da los resultados que tú muestras, y no es un asunto de género”.

Preparación para romper prejuicios

Ruth reconoce que aún existen situaciones en las que los estereotipos se hacen evidentes. Uno de esos momentos ocurrió durante una reunión con clientes. “Cuando llegamos, las miradas de los clientes, que eran dos ingenieros, se dirigieron solo hacia mis compañeros. A mí no me miraban”, cuenta. Sin embargo, la dinámica cambió cuando la conversación se centró en aspectos técnicos de la maquinaria. “Cuando comenzó a preguntar sobre especificaciones de maquinaria, aditamentos y ese tipo de cosas, ya la conversación cayó en mí. Entonces empecé a explicar cuáles eran los resultados que iban a obtener, la eficiencia, la productividad de la máquina, etcétera. Desde ese momento su mirada ya no iba hacia ellos, sino hacia mí, y toda la conversación continuó conmigo”. Para la ingeniera, experiencias como esa confirman una lección: “Lo principal es que estés preparado, que conozcas lo que haces, que no solamente sea teoría, sino que esa teoría la puedas demostrar también en la práctica con tu equipo de trabajo”.

Su llegada a COPAMA y la impresión de un liderazgo inspirador

Relata que su llegada a COPAMA marcó una etapa importante en su carrera profesional. La entrevista de trabajo dejó una impresión que aún conserva. “Vi a una mujer de mucha fortaleza, de mucha sabiduría y con un gran liderazgo. Entonces dije: ¿sabes qué? Vale la pena estar en esta empresa”. Desde entonces ha liderado áreas estratégicas dentro de la organización y ha trabajado con marcas de alcance internacional dentro del mercado de maquinaria. Ruth agradece a COPAMA y Grupo Melo por la oportunidad de formar parte de su equipo, donde aporta su experiencia en el liderazgo de marcas de gran relevancia para el mercado, en un entorno profesional mayoritariamente masculino. Actualmente, la empresa impulsa nuevas soluciones para el sector de la construcción. Para Polanco, su presencia en la gerencia también refleja el compromiso de la empresa con la equidad profesional.

Legado de disciplina y propósito