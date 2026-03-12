MOP anuncia inicio de trabajos en el corredor de las playas: conozca el tramo afectado

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que a partir del 16 de marzo de 2026 iniciarán los trabajos del proyecto “Ampliación del corredor de las playas, tramo CPA El Espino–Sajalices y Variante Campana”, que se desarrollará en la provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con la entidad, las labores tendrán una duración aproximada de dos años y medio y se realizarán de lunes a viernes en horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m..

En caso de ser necesario, también se efectuarán trabajos en horario nocturno, previo aviso a la población.

El proyecto abarcará un tramo de la Carretera Panamericana entre El Espino, en el distrito de La Chorrera, y Sajalices, en el distrito de Capira, específicamente después del autódromo, correspondiente aproximadamente del kilómetro 0 al kilómetro 19.

Durante la ejecución de la obra se habilitarán desvíos temporales, manteniendo un carril disponible en cada sentido de circulación para garantizar el flujo vehicular en la zona.

El MOP indicó además que el área contará con señalización preventiva y personal de seguridad vial, por lo que exhortó a los conductores a atender las indicaciones del personal autorizado y respetar las disposiciones establecidas, con el objetivo de mantener una circulación segura mientras avanzan los trabajos.