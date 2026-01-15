Constructora Meco gana contrato para ampliar el Corredor de las Playas en Panamá Oeste

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) adjudicó a la empresa Constructora Meco, S. A. el proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas – Tramo Carretera Panamericana (CPA) El Espino–Sajalices y Variante de Campana”.

La citada obra fue declarada de interés público por el Consejo de Gabinete con la idea de mejorar la movilidad, la conectividad y la seguridad vial en la provincia de Panamá Oeste.

La adjudicación se concretó luego de que Constructora Meco, S. A. presentara una oferta económica de $228,451,693, inferior al precio de referencia del proyecto, establecido en $250,000,000.

En el acto también participó el Consorcio I&C Campana, integrado por Ininco, S. A. y Constructora Urbana, S.A. (CUSA), que ofertó $265,313,000.

El proyecto contempla una extensión aproximada de 20 kilómetros de carretera y la ampliación de la vía de cuatro a seis carriles, desde la entrada de la Hacienda Los Calderones, en La Chorrera, hasta el puente sobre el río Sajalices, en el distrito de Chame.

Las obras incluyen además la ampliación de puentes vehiculares, la construcción de intercambiadores y retornos, así como la rehabilitación y edificación de nuevos puentes peatonales.

De acuerdo con el MOP, la ejecución se dividirá en tres tramos principales. El primero conectará La Chorrera (Hacienda Los Calderones) con Capira y tendrá una longitud de 10.10 kilómetros, con tres carriles por sentido para mejorar el flujo vehicular en una de las zonas más congestionadas del país.

El segundo tramo abarcará 2 kilómetros entre Capira (área del Banco Nacional–Quesos Chela) y contará con tres carriles por sentido y vías marginales. Este segmento estará adaptado a una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora, adecuada para sectores urbanos con alta actividad comercial.

El tercer tramo se desarrollará entre Capira y la entrada a Campana, también con tres carriles por sentido, y estará diseñado para una velocidad de 80 kilómetros por hora, con el objetivo de facilitar el tránsito hacia el interior del país.

El proyecto incorpora además la Variante Loma Campana, con una extensión de 3 kilómetros, de los cuales 800 metros corresponderán a un viaducto de seis carriles (tres por sentido), similar al viaducto de La Chorrera.