Ampliación del Corredor de las Playas: MOP lanza licitación por $250 millones

Control y seguimiento El plazo de ejecución del contrato es de novecientos sesenta (960) días calendario, contados a partir de la notificación de la Orden de Proceder. Los pagos al contratista se realizarán de forma parcial por avance de obra, mediante Informes de Progreso de Trabajo (IPT) aprobados.El Estado retendrá el diez por ciento (10%) del valor total del trabajo ejecutado como garantía, el cual será devuelto al contratista al presentar la cuenta para el pago final.De acuerdo con la documentación se fija un monto de $10 millones para cubrir la reubicación de servicios públicos y las afectaciones a propiedades. A esto se suman $3 millones destinados a la adquisición de servidumbres e indemnizaciones a propietarios. Si los montos resultan insuficientes, el Estado podrá reconocer gastos adicionales.