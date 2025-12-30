Estados Unidos ejecuta el ataque 31 contra narcolanchas y eleva a 109 los muertos

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque contra una embarcación vinculada al narcotráfico que operaba en aguas internacionales del Pacífico oriental, operación que dejó dos presuntos narcoterroristas muertos, según información difundida por EVTV Miami.

De acuerdo con los reportes, este sería el ataque 31 a supuestas narcolanchas y submarinos en el sur del Mar Caribe y el Pacífico oriental.

Los ataques han dejado un total de 109 hombres puertos y dos sobrevivientes. La mayoría de las víctimas provenían de Venezuela.

De acuerdo con el reporte oficial, la acción fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Lanza del Sur, bajo la dirección del secretario de Guerra Pete Hegseth, mediante un ataque letal contra una supuesta narcolancha operada por organizaciones terroristas designadas, las cuales operan desde las costas de Venezuela.

“El Comando confirmó que, a partir de información de inteligencia, la embarcación estaba involucrada en operaciones activas de narcotráfico en rutas marítimas del Pacífico”, señaló la entidad a través de la red social X.

El Pentágono precisó que la operación se desarrolló fuera de cualquier jurisdicción estatal, al tratarse de aguas internacionales, aunque no reveló la nacionalidad de los fallecidos ni el grupo específico al que pertenecían.

El ataque se enmarca en las operaciones de interdicción marítima que mantiene Estados Unidos contra el narcotráfico y organizaciones catalogadas como terroristas en la región, especialmente el Tren de Aragua y el cártel de Los Soles, liderado por Nicolás Maduro.