Estados Unidos ejecuta el ataque 31 contra narcolanchas y eleva a 109 los muertos

El <b>Comando Sur de Estados Unidos</b> confirmó un nuevo <b>ataque </b>contra una embarcación vinculada al narcotráfico que operaba en <b>aguas internacionales del Pacífico oriental</b>, operación que dejó <b>dos presuntos narcoterroristas muertos</b>, según información difundida por <b>EVTV Miami</b>.De acuerdo con los reportes, este sería el ataque 31 a supuestas narcolanchas y submarinos en el sur del Mar Caribe y el Pacífico oriental.Los ataques han dejado un total de 109 hombres puertos y dos sobrevivientes. La mayoría de las víctimas provenían de Venezuela.De acuerdo con el reporte oficial, la acción fue ejecutada por la <b>Fuerza de Tarea Lanza del Sur</b>, bajo la dirección del <b>secretario de Guerra Pete Hegseth</b>, mediante un <b>ataque letal</b> contra una supuesta narcolancha operada por <b>organizaciones terroristas designadas</b>, las cuales operan desde las costas de Venezuela.'El Comando confirmó que, a partir de información de inteligencia, la embarcación estaba involucrada en <b>operaciones activas de narcotráfico</b> en rutas marítimas del Pacífico', señaló la entidad a través de la red social X.El <b>Pentágono</b> precisó que la operación se desarrolló <b>fuera de cualquier jurisdicción estatal</b>, al tratarse de aguas internacionales, aunque <b>no reveló la nacionalidad de los fallecidos ni el grupo específico al que pertenecían</b>.El ataque se enmarca en las <b>operaciones de interdicción marítima</b> que mantiene Estados Unidos contra el narcotráfico y organizaciones catalogadas como terroristas en la región, especialmente el Tren de Aragua y el cártel de Los Soles, liderado por Nicolás Maduro.