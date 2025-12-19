Comando Sur confirma ataques contra dos ‘narcolanchas’ en el Pacífico oriental

El Comando Sur confirmó en su cuenta de X que este jueves 18 de diciembre llevó a cabo ataques contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas, durante una operación realizada en aguas internacionales del Pacífico oriental.

La acción fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

De acuerdo con la información oficial, inteligencia estadounidense confirmó que ambas embarcaciones navegaban por rutas conocidas de narcotráfico y estaban involucradas activamente en operaciones ilícitas de tráfico de drogas.

Como resultado de los ataques, cinco presuntos narcoterroristas murieron: tres que se encontraban a bordo de la primera embarcación y dos en la segunda.

Las autoridades estadounidenses precisaron que no se registraron bajas ni heridos entre el personal militar de Estados Unidos durante la operación.

El ataque forma de la iniciativa de la administración del presidente Donald Trump para interrumpir redes de narcotráfico vinculadas a organizaciones terroristas que operan en el corredor marítimo del Pacífico oriental y que envían droga a Estados Unidos.

De acuerdo con la administración estadounidense, estas organizaciones terroristas extranjeras operan desde Venezuela y responden al liderazgo de Nicolás Maduro.

Entre los grupos señalados se encuentran el cártel de los Soles y el Tren de Aragua. Washington mantiene vigente una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro.