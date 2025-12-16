Estados Unidos suma 24 ‘narcolanchas’ destruidas y 93 muertos en operativos marítimos

Estados Unidos confirmó que este 15 de diciembre realizó otros ataques contra tres presuntas narcolanchas en aguas del Pacífico oriental.

La operación dejó un saldo de ocho hombres fallecidos, según el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Con este ataque se han destruido entre el sur del Mar Caribe y el Pacífico oriental un total de 24 supuestas narcolanchas, en la que han muerto 93 hombres.

Se estima que la mayoría de las presuntas narcolanchas en el Caribe zarpa de un puerto en Venezuela.

En Venezuela supuestamente opera la organización terrorista extranjera el cártel de Los Soles, liderada por Nicolás Maduro.

De acuerdo con la publicación en X, “bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del sur realizó ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales”.

Las autoridades estadounidenses señalaron que información de inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaban involucradas en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas.

Durante la operación fueron abatidos ocho tripulantes, según una publicación difundida por el Comando Sur de Estados Unidos —uno de los diez comandos de combate unificado del Departamento de Defensa— en su cuenta oficial de X.

En la misma publicación se compartió un video del operativo ordenado por Hegseth.

La oficina de la Fuerza de Tarea indicó que esta acción forma parte de la operación denominada Lanza del sur, cuyo objetivo estratégico es interrumpir el flujo de narcóticos a Estados Unidos, en donde han muerto en los últimos años 300 mil personas por sobredosis.