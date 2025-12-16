Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 16 de diciembre

El <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) </a></b>informó que durante la mañana se espera una disminución parcial de la nubosidad, dando paso a un cielo mayormente despejado y a un ligero aumento de las temperaturas en gran parte del territorio nacional, con excepción de la región oriental.De acuerdo con el pronóstico, a partir del mediodía <b>se prevén lluvias y chubascos generalizados</b> en diversas regiones del país, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas.Para horas de la noche, el IMHPA prevé un cielo con escasa nubosidad a nivel nacional, aunque no se descartan nuevas incursiones nubosas provenientes del litoral marítimo hacia las costas de <b>Colón, el Golfo de Panamá y la comarca Guna Yala.</b>En cuanto a las temperaturas, las <b>máximas oscilarán entre los 26°C y 30°C,</b> alcanzándose estos valores en áreas específicas.Los vientos soplarán del noreste y noroeste con velocidades entre 10 y 25 km/h en todo el país, mientras que del suroeste se esperan ráfagas más suaves. No obstante, durante los episodios de tormentas podrían registrarse ráfagas fuertes.Respecto a la <b>radiación ultravioleta, los índices UV-B </b>se mantendrán entre niveles moderados y muy altos, con valores que oscilarán entre 4 y 9, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de protección ante la exposición solar.