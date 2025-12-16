Colombia - Antioquia: Decreta tres días de luto por 17 muertos en accidente de bus

martes 16 diciembre 2025
16/12/2025 07:48
Videos
Colombia - Antioquia: Decreta tres días de luto por 17 muertos en accidente de bus
Accidente
Colombia
Estudiantes
El departamento colombiano de Antioquia (noroeste) decretó este lunes tres días de luto por el accidente de un autobús que el domingo se precipitó a un abismo mientras transportaba a cerca de 40 estudiantes
