Agencia EFE
  • 16/12/2025 07:48
Colombia - Antioquia: Decreta tres días de luto por 17 muertos en accidente de bus

El departamento colombiano de Antioquia (noroeste) decretó este lunes tres días de luto por el accidente de un autobús que el domingo se precipitó a un abismo mientras transportaba a cerca de 40 estudiantes
