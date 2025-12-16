Investigaciones por presunta corrupción vinculan a exasistente de Cortizo y empresario español

Las autoridades judiciales panameñas mantienen abiertas varias investigaciones por presuntos delitos de corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito que involucran al empresario gallego Juan Carlos Soto y a Nadia del Río, exasistente presidencial de Laurentino Cortizo (2019–2024).

Así lo informó este 16 de diciembre el medio de comunicación español El Enclave, que destacó que la investigación incluye la presunta adjudicación sin coste de tierras estatales, contratos de alquiler con el Estado y concesiones.

Lea aquí: Empresario gallego es investigado en Panamá por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito vinculado a altas esferas del poder

De acuerdo con las fuentes citadas por el medio español, esas adjudicaciones y concesiones fueron durante la pandemia por la covid-19.

También, según las fuentes de la Procuraduría citadas por El Enclave, se analizan posibles movimientos de capitales hacia España.

El Ministerio Público destacó que las investigaciones están en fase preliminar y que rige la presunción de inocencia, aunque el caso ya figura entre los expedientes anticorrupción más sensibles en Panamá.

Según la investigación del medio español, uno de los ejes centrales de la investigación se enfoca en la adjudicación de aproximadamente 32 hectáreas de terrenos estatales entre 2019 y 2022.

“Del Río formó parte del equipo cercano del entonces presidente Cortizo, lo que le habría otorgado acceso privilegiado a información”, recordó El Enclave.