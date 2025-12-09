Fiscalía revela presunta red que ocultó contratos estatales; Brands entre los detenidos

Diez personas, entre ellas el exdiputado y exdirector de Pandeportes Héctor Brands, fueron aprehendidas entre la madrugada y la mañana de este martes 9 de diciembre en el desarrollo de la operación Bavaro, que efectuó la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada y agentes de la Policía Nacional.

Así lo informó la Procuraduría General de la Nación, que dijo que estas diligencias se efectuaron en relación a dos investigaciones, una por enriquecimiento injustificado y otra por delito de blanqueo de capitales.

Además, las diligencias se desarrollaron desde horas de la madrugada en diferentes puntos de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Coclé.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, en el área de Camino de Cruces fue aprehendido Brands, a quien se le investiga por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

En Bavaro se ordenó la aprehensión de 11 personas, bienes y fondos relacionado a la investigación.