Fiscalía revela presunta red que ocultó contratos estatales; Brands entre los detenidos

En Bavaro se ordenó la aprehensión de 11 personas, bienes y fondos relacionado a la investigación. Pero solo fueron aprehendidas 10 personas.
En Bavaro se ordenó la aprehensión de 11 personas, bienes y fondos relacionado a la investigación. Pero solo fueron aprehendidas 10 personas. Ceddia
Por
Manuel Vega Loo
  • 09/12/2025 08:25
En el área de Camino de Cruces fue aprehendido Brands, a quien se le investiga por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Diez personas, entre ellas el exdiputado y exdirector de Pandeportes Héctor Brands, fueron aprehendidas entre la madrugada y la mañana de este martes 9 de diciembre en el desarrollo de la operación Bavaro, que efectuó la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada y agentes de la Policía Nacional.

Así lo informó la Procuraduría General de la Nación, que dijo que estas diligencias se efectuaron en relación a dos investigaciones, una por enriquecimiento injustificado y otra por delito de blanqueo de capitales.

Además, las diligencias se desarrollaron desde horas de la madrugada en diferentes puntos de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Coclé.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, en el área de Camino de Cruces fue aprehendido Brands, a quien se le investiga por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

En Bavaro se ordenó la aprehensión de 11 personas, bienes y fondos relacionado a la investigación.

La investigación, que se inició en septiembre de 2025, surge por hechos relacionados al presunto uso de una sociedad para el beneficio de contratos con el Estado por más de 10 millones de dólares.

Estos hechos, de acuerdo con la Procuraduría, se inician en 2019, cuando el exdiputado y familiares eran presuntamente parte de esta sociedad.

No obstante, Brands al salir electo diputado supuestamente hace un cambio de junta directiva, buscando así no declarar el conflicto de interés ni ser vinculado a la empresa.

“Pero una vez se recibían los pagos por el Estado, estos aparecían como beneficiarios de los fondos”, destacó la Fiscalía.

