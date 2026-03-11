José Antonio Kast asume la presidencia de Chile y promete un ‘gobierno de emergencia’ centrado en seguridad y crecimiento

La jornada comenzó con una señal política favorable para el nuevo presidente.Los partidos de la derecha tradicional chilena lograron el control administrativo de ambas cámaras del Congreso.En el Senado, la senadora Paulina Núñez, del partido Renovación Nacional, fue elegida como presidenta de la mesa tras un acuerdo con sectores de centroizquierda.Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, el parlamentario Jorge Alessandri, de la Unión Demócrata Independiente, se impuso frente a la candidata del Partido de la Gente, Pamela Jiles.En total, las fuerzas de derecha suman 76 escaños en un hemiciclo de 155 diputados, lo que les otorga una posición relevante, aunque sin mayoría absoluta.