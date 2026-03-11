Proyecto que sanciona el fraude de paternidad pasa a segundo debate en la Asamblea

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 510, que busca tipificar y sancionar el fraude de paternidad en Panamá.

La iniciativa, presentada por el diputado Jairo ‘Bolota’ Salazar, recibió ocho votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, por lo que ahora avanzará al segundo debate en el pleno legislativo.

¿De qué trata la ley contra el fraude de paternidad?

El proyecto propone convertir en delito el fraude de paternidad, es decir, cuando una persona atribuye falsamente la paternidad de un hijo a un hombre que en realidad no es el padre biológico.

La propuesta establece sanciones que podrían incluir penas de 2 a 5 años de prisión y multas de 100 a 500 días, con el objetivo de prevenir este tipo de conductas y establecer consecuencias legales cuando se demuestre que hubo engaño.

Durante la discusión, diputados señalaron que el fraude de paternidad no debe confundirse con una simple impugnación de paternidad, ya que implicaría una conducta deliberada que afecta bienes jurídicos como el honor, la dignidad, el patrimonio económico y el derecho a la identidad.

La votación estuvo encabezada por los diputados Luis Eduardo Camacho, Luis Duke, Jairo ‘Bolota’ Salazar, Roberto Zuñiga, Janine Prado, el diputado Ricardo Valencia y otros miembros de la comisión, quienes respaldaron el proyecto artículo por artículo hasta su aprobación.

Durante la sesión también se informó que el artículo 9 fue eliminado del texto final.

Durante el debate, Salazar defendió que la iniciativa busca evitar que este tipo de situaciones se traten como algo menor y establecer sanciones que desincentiven el fraude.

“La ley no es un relajo”, expresó el diputado al explicar que el espíritu del proyecto es prevenir estas conductas, más que llenar las cárceles.

El proponente también señaló que inicialmente las penas acumuladas podían ser mayores, pero el texto fue flexibilizado durante la discusión para evitar castigos excesivos.

Tras aprobarse todos los artículos con ocho votos a favor, los miembros de la comisión decidieron por unanimidad que el proyecto debe recibir segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional.

De avanzar en las siguientes etapas legislativas, Panamá podría incorporar al Código Penal un nuevo delito relacionado con el fraude de paternidad, un tema que ya genera amplio debate en el país.