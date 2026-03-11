Defensas presentan alegatos finales en caso de Patrimonio Histórico

El otro imputado para quien el Ministerio Público pide condena es Marcelo De la Rosa, un empresario argentino que fue representante legal de la compañía Louis Berger Group, la cual realizó consultorías en los proyectos.'La primera consultoría guardaba relación con la estimación de costos de los cinco proyectos y la segunda consultoría guardaba relación con el asesoramiento a la Comisión. Nosotros le evidenciamos a la juez en el día de hoy que, tanto en la primera consultoría como en la segunda consultoría, Luis Berger cumplió con la ley, con los criterios técnicos y con la legislación panameña', manifestó el abogado Ariel Núñez, quien representa a De la Rosa en el juicio. 'Además, ha dicho el Ministerio Público que Louis Berger participó del entramado para establecer precios en las obras que iban a beneficiar a determinadas empresas y que esas empresas se repartieron los precios y que como Louis Berger hizo un estimado de precios, y que los estimados de precios de Louis Berger eran muy próximos a los de las empresas, entonces Louis Berger era responsable', añadió. El abogado recalcó que su cliente no es dueño, ni accionista de la empresa, ni tampoco el responsable del trabajo técnico. 'Su único pecado es haber sido representante legal', lamentó.Núñez sustentó sus argumentos con cifras, citando los precios presentados en los informes y los ofertados en las licitaciones. 'Louis Berger dijo que esa obra de patrimonio histórico costaba 164 millones. ¿Usted sabe cuál fue el precio de referencia? 170 millones. No tiene nada que ver con el precio que estableció Louis Berger. ¿Usted sabe por cuánto se adjudicó? Por 168 millones. ¿Usted sabe cuál fue el proponente que menos propuso? Conalvías con 165 millones. Es decir, todas las propuestas que hicieron en esa licitación, el Estado y el ganador, pusieron los precios por encima de Louis Berger', detalló el abogado defensor. 'Una cosa inicia con un precio y puede, más adelante, cambiar por imprevisto, por otras situaciones, por financiamiento, por utilidades, y va aumentando. Pero eso no significa que sea ilegal. De hecho, la misma Contraloría firmaba las adendas como buenas. Entonces, ¿dónde está el sobrecosto? No lo han probado. Lo que ha habido es una intención muy malsana, tanto de ese perito, como de la Contraloría, como del Ministerio Público, en querer afectar a Louis Berger,' puntualizó.Terminados los alegatos, le corresponde ahora a la jueza Águeda Rentería evaluar los testimonios y pruebas presentados para emitir su fallo. El Código Penal le permite acogerse a un período de 30 días, pero el mismo puede extenderse por el número de páginas en el expediente por lo que podría tomar meses dependiendo de la jueza.