Policía Nacional aprehende al exdiputado Héctor Brands

En la madrugada de este lunes 9 de diciembre, el exdiputado y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands, fue aprehendido en un operativo conjunto entre agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con lo transcendido, el operativo tenía como objetivo la aprehensión de 10 personas vinculadas a la investigación.

Estas 10 personas ya fueron aprehendidas dentro de la operación. Se estima que antes de 48 horas Brands sea presentado ante un juez de garantías.

Brands es investigado por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Uno de los episodios más llamativos de Brands ocurrió cuando el gobierno de Estados Unidos lo declaró inadmisible para ingresar a su territorio. La notificación le fue comunicada directamente a Brands en el aeropuerto de Miami, desde donde fue devuelto a Panamá.

Al llegar al país la noche de este viernes 24 de octubre, se limitó a decir a los medios: “No me hagas eso, que yo tengo mi vida bastante complicada”.

Este 1 de septiembre de 2025 La Estrella de Panamá comenzó a publicar una serie de reportajes sobre movimientos financieros atribuidos a Brands y a varias sociedades vinculadas a él.

Según ese análisis, entre enero de 2019 y junio de 2025 se habrían registrado múltiples transacciones que levantaron alertas en el sistema bancario.

Los reportes, solicitados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), suman 39 operaciones sospechosas relacionadas con 38 cuentas bancarias y más de 28,000 transacciones, de acuerdo con la documentación revisada por el rotativo.

Un informe citado por La Estrella de Panamá advierte que el volumen y la frecuencia de las transacciones “evidencian la existencia de una red financiera de alcance preocupante, en la que se detectan patrones reiterativos de movimientos irregulares de capital, indicios de blanqueo de capitales, posibles actos de corrupción y el uso sistemático de estructuras societarias para ocultar el origen real de los fondos”.