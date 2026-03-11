Gremios periodísticos advierten riesgos para la libertad de expresión por proyecto de ley de derecho a réplica

El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí expresaron la noche de este miércoles 11 de marzo su preocupación por el impacto que podría tener en la libertad de expresión y el equilibrio informativo el proyecto de ley sobre derecho a réplica aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Los gremios consideran que la iniciativa legislativa, tal como está planteada, modifica el balance entre la responsabilidad informativa y la libertad editorial.

De acuerdo con los gremios, el derecho a réplica es un principio que forma parte de la práctica ética del periodismo y se ejerce de manera habitual como parte del compromiso de los medios con la búsqueda de la verdad y el respeto a la sociedad.

“Para el periodismo responsable, dar voz a las partes afectadas no es solo una obligación legal, sino un deber ético que fortalece la calidad del mensaje y la confianza del ciudadano en los medios de comunicación”, señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto.

No obstante, advierten que el proyecto de ley No. 391, que propone reformas a la Ley No. 22 de 2005, introduce mecanismos que podrían interferir en la autonomía editorial de los medios de comunicación.

Entre los puntos que generan inquietud mencionan la obligación de responder solicitudes de réplica en un plazo de 48 horas y la exigencia de reservar espacios permanentes para estas respuestas.