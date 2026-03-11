Gremios periodísticos advierten riesgos para la libertad de expresión por proyecto de ley de derecho a réplica

El <b>Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información</b>, el <b>Consejo Nacional de Periodismo</b>, la <b>Asociación Panameña de Radiodifusión</b> y la <b>Asociación de Periodistas de Chiriquí </b>expresaron la noche de este miércoles 11 de marzo su preocupación por el impacto que podría tener en la libertad de expresión y el equilibrio informativo el proyecto de ley sobre derecho a réplica aprobado en primer debate por la<b> Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional</b>.Los gremios consideran que la iniciativa legislativa, tal como está planteada, modifica el balance entre la responsabilidad informativa y la libertad editorial.De acuerdo con los gremios, el derecho a réplica es un principio que forma parte de la práctica ética del periodismo y se ejerce de manera habitual como parte del compromiso de los medios con la búsqueda de la verdad y el respeto a la sociedad.'Para el periodismo responsable, dar voz a las partes afectadas no es solo una obligación legal, sino un deber ético que fortalece la calidad del mensaje y la confianza del ciudadano en los medios de comunicación', señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto.<b>No obstante, advierten que el proyecto de ley No. 391, que propone reformas a la Ley No. 22 de 2005, introduce mecanismos que podrían interferir en la autonomía editorial de los medios de comunicación. </b>Entre los puntos que generan inquietud mencionan la obligación de responder solicitudes de réplica en un plazo de 48 horas y la exigencia de reservar espacios permanentes para estas respuestas.