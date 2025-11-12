El Día del Periodista, una jornada para reflexionar

Cada 13 de noviembre se conmemora en Panamá el Día del Periodista, en memoria del poeta y periodista panameño Gaspar Octavio Hernández. Una jornada que se convierte en la ocasión ideal para celebrar la profesión que narra en tiempo real el primer borrador de la historia de una sociedad.

Si bien este será un día de agasajos y celebraciones en las redacciones de los medios de comunicación, la fecha también es propicia para reflexionar sobre una profesión que enfrenta diversos retos como la transformación digital de las redacciones para llegar efectivamente a las audiencias, y el asedio del poder a la prensa libre.

De acuerdo al más reciente estudio realizado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), Panamá se encuentra en el puesto 53 de 180 países en su índice de libertad de prensa, describiendo la situación como ‘problemática’ debido al asedio legal a los medios y periodistas, además del aumento de la autocensura.

No obstante, RSF señala que “los periodistas panameños trabajan en un entorno relativamente seguro y protegido”, en el que las agresiones físicas contra los comunicadores son ‘poco frecuentes’.

De igual forma, el Informe Anual sobre el Estado de la Libertad de Expresión en las Américas de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) puntualizó, por su parte, que el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información sigue siendo deficiente, mientras que el acoso digital contra los periodistas ha disminuido. Sin embargo, la SIP alertó que se mantenían las campañas de desprestigio a través de las redes sociales.

En lo que se refiere al consumo de noticias y a la relación de los periodistas con sus audiencias, el Estudio sobre las Libertades de Expresión y de Prensa en Panamá 2025 arroja datos que apuntan hacia un cambio en la manera en la que los panameños se mantienen informados.

La investigación – realizada por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) e impulsada por la Fundación Fórum de Periodistas y la Unión Europea – revela que un 81% de los encuestados consulta las noticias por medio de su teléfono celular. Principalmente, a través de las redes sociales (38%) y los buscadores (33%), mientras que un 7% ingresa directamente a las páginas web de los medios.

En cambio, las plataformas más utilizadas son Instagram (73%) y WhatsApp (70%), y la mayoría califica la calidad informativa como ‘regular’. Otro dato llamativo es que el 80% de los participantes de la encuesta – que abarcó a más de 1,230 personas – expresaron su preocupación por no poder distinguir entre la información real y las noticias falsas. Así mismo, dos de cada tres encuestados piensan que se debería controlar la desinformación, aunque ello suponga una limitación de la libertad de expresión.

Por otro lado, el 61% considera que los medios de comunicación nacionales no son libres o lo son parcialmente, mientras que el 74% opina que dependen del gobierno, y el 72% de las élites económicas.