El entusiasmo inicial por las revocatorias de mandato se desvanece. En la práctica, el instrumento ciudadano que buscaba fortalecer la rendición de cuentas se queda sin músculo político. Ninguno de los procesos activos en el país logra superar el 5% de las firmas requeridas. Los datos oficiales muestran un patrón de estancamiento: los ciudadanos no se movilizan y las estructuras políticas —que en teoría deberían acompañar el ejercicio democrático— permanecen ausentes. La revocatoria, que nació como una válvula de control frente al poder local, se está transformando en un trámite sin fuerza ni dirección.

El balance

En Panamá Oeste, el distrito de Arraiján concentra varios intentos de revocatoria que avanzan con lentitud. Contra la alcaldesa Stefany Dayan Peñalba, apenas se han reunido 2,473 firmas, lo que equivale al 4.03% del total exigido. En el mismo distrito, el vicealcalde Oliver Joel Ríos García acumula 2,396 firmas (4.17%) y Manuel Cheng Peñalba, candidato en el circuito 13-1, registra 2,066 firmas, equivalentes al 3.6%. En el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, la solicitud contra el alcalde Franklin Enrique Valdés Pitty apenas suma 759 firmas, que representan el 5.09% del total requerido. Otros casos son incluso más marginales: Mayer Mizrachi Matalón cuenta con 41 firmas y Olga Paulette Thomas Horly, solo cinco. Estos números evidencian una realidad incómoda: la figura legal existe, pero carece de capacidad operativa. Las campañas ciudadanas se desinflan antes de alcanzar tracción, en buena parte porque dependen del esfuerzo individual de los promotores, sin apoyo partidario ni recursos logísticos.

Colón, el reto