El entusiasmo inicial por las revocatorias de mandato se desvanece. En la práctica, el instrumento ciudadano que buscaba fortalecer la rendición de cuentas se queda sin músculo político. Ninguno de los procesos activos en el país logra superar el 5% de las firmas requeridas.Los datos oficiales muestran un patrón de estancamiento: los ciudadanos no se movilizan y las estructuras políticas —que en teoría deberían acompañar el ejercicio democrático— permanecen ausentes. La revocatoria, que nació como una válvula de control frente al poder local, se está transformando en un trámite sin fuerza ni dirección.