¿Quién es Olmedo Javier Núñez, el panameño detenido en Venezuela?

Olmedo Javier Núñez Peñalba es un marino panameño que desde el 13 de junio de 2025 permanece detenido en Venezuela tras la interceptación de la embarcación panameña Guaiquerí N35 por parte de las autoridades venezolanas.

La situación ha trascendido de un caso familiar a un asunto de interés diplomático para Panamá, que mantiene gestiones activas por su liberación.

Núñez Peñalba formaba parte de la tripulación del Guaiquerí N35, donde se desempeñaba como encargado del mantenimiento de motores.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela detuvo la embarcación en la zona económica exclusiva venezolana, acusando a la tripulación de presunto espionaje, una acusación que ha sido rechazada tanto por la familia como por el gobierno panameño, que exige información clara sobre el caso.

Desde su detención, Panamá ha elevado el caso en varias instancias internacionales.

La Cancillería panameña ha convertido la situación de Núñez Peñalba en una de sus prioridades diplomáticas, presentando notas formales a organismos como la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como llevando el tema ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).

La agonía de su familia: siete meses sin respuestas

En declaraciones a Radio Panamá, su esposa, Milagro Vergara, relató el enorme impacto emocional que ha tenido esta situación en la familia.

Vergara aseguró que han pasado siete meses en agonía, “destrozados, sin poder dormir” desde que perdieron comunicación con él en junio, especialmente tras el 19 de junio, cuando dejaron de tener contacto directo con Núñez.

La esposa ha descrito lo vivido como un periodo de dolor constante y ansiedad por no saber el destino ni las condiciones en las que se encuentra su marido.

Vergara también explicó que ha acudido personalmente a la Cancillería de Panamá para exponer el caso y buscar ayuda, enfrentando largos procesos burocráticos y batallando por respuestas claras.

A pesar de la falta de comunicación directa con su esposo, la familia mantiene esperanza de que pueda ser liberado tras recientes noticias sobre la liberación de presos en Venezuela, aunque no hay confirmación oficial sobre si Núñez forma parte de esa lista aún.

Repercusiones y apoyo oficial

El caso ha tenido eco y ya el presidente José Raúl Mulino ha expresado públicamente su deseo de que el marino sea liberado pronto, reiterando que Panamá no olvida a sus ciudadanos detenidos en el exterior y que sigue trabajando mediante canales diplomáticos para su retorno.

Mientras tanto la familia y el Gobierno panameño continúan presionando por información oficial sobre las condiciones y el estatus legal de Núñez Peñalba, con la expectativa de que las recientes gestiones y eventos relacionados con liberaciones en Venezuela puedan facilitar su liberación en un futuro cercano.