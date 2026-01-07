Liberación de marino panameño en Venezuela sigue como prioridad diplomática de la Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá aseguró la tarde de este miércoles 7 de enero que mantiene activas y permanentes gestiones diplomáticas, consulares y multilaterales para lograr la liberación del ciudadano panameño Olmedo Javier Núñez Peñalba, detenido en Venezuela desde hace más de siete meses.

“Es un caso que la Cancillería ha colocado entre sus prioridades de atención internacional”, dijo la entidad en un comunicado distribuido este miércoles.

Núñez Peñalba fue detenido el 13 de junio de 2025, cuando la embarcación “Guaiquerí N35”, de bandera panameña, fue interceptada en la zona económica exclusiva de Venezuela por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Posteriormente, las autoridades venezolanas acusaron a la tripulación de la citada embarcación de un presunto caso de espionaje.

No obstante, Núñez Peñalba se desempeñaba como encargado del mantenimiento de motores a bordo de la nave.

Desde el inicio del caso, la Cancillería mantiene comunicación constante con los familiares del marino, incluyendo a su esposa, Milagro Vergara, y a su madre, Ruth Peñalba, a quienes se les informa de manera periódica sobre el avance de las gestiones.

Como parte de estas acciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha elevado el caso ante organismos internacionales especializados, mediante notas dirigidas a la Organización Marítima Internacional (OMI), con sede en Londres, Reino Unido, y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Suiza, solicitando que se garantice un trato justo y digno.

Por su lado, el embajador de Panamá ante las Naciones Unidas, Eloy Alfaro, solicitó su liberación ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

De igual manera, la embajadora de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, Ana Irene Delgado, reiteró este martes 6 de enero de 2026 el llamado a la liberación de los presos políticos en Venezuela, incluyendo expresamente al ciudadano panameño.

La Dirección General de Asuntos Consulares, el Departamento Consular y el Consulado de Panamá en Venezuela mantienen un seguimiento permanente del caso.