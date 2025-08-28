  1. Inicio
Panamá reanuda servicios consulares en Venezuela

Panamá apoyó la elección del líder opositor Edmundo González.
Panamá apoyó la elección del líder opositor Edmundo González. Cancillería
Kathyria Caicedo
  28/08/2025
La Sección Consular de Panamá en Venezuela reanudará sus servicios consulares y de atención al público.

A finales de julio del año pasado, Panamá tomó la decisión de retirar a su personal diplomático en Venezuela. Ahora, las relaciones entre ambos países se restablecen totalmente.

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la Sección Consular de la República de Panamá en la República Bolivariana de Venezuela se complace en anunciar a toda la comunidad panameña y al público en general la reanudación de sus servicios consulares y de atención al público.

Las relaciones bilaterales entre Panamá y Venezuela se vieron trastocadas debido al apoyo brindado al líder opositor Edmundo González.

¿Desde cuándo Panamá reanuda servicios consulares en Venezuela?

A partir del próximo lunes 1 de septiembre de 2025, la sección consular de Panamá en Venezuela reabrirá sus puertas en un nuevo horario especial de atención de Lunes a Jueves, de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.

Esta medida busca optimizar y garantizar una atención eficiente a todos nuestros usuarios. Agradecemos tomar las previsiones necesarias para realizar sus gestiones dentro de este nuevo horario, destaca la nota de prensa.

