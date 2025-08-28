A finales de julio del año pasado, Panamá tomó la decisión de retirar a su personal diplomático en Venezuela. Ahora, las relaciones entre ambos países se restablecen totalmente. Por medio de un comunicado, el <b>Ministerio de Relaciones Exteriores</b> informó que la <b>Sección Consular de la República de Panamá en la República Bolivariana de Venezuela</b> se complace en anunciar a toda la comunidad panameña y al público en general la reanudación de sus servicios consulares y de atención al público.Las relaciones bilaterales entre Panamá y Venezuela se vieron trastocadas debido al apoyo brindado al líder opositor Edmundo González.<b>¿Desde cuándo Panamá reanuda servicios consulares en Venezuela?</b>A partir del<b> próximo lunes 1 de septiembre de 2025</b>, la sección consular de Panamá en Venezuela reabrirá sus puertas en un nuevo horario especial de atención de Lunes a Jueves, de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.<i>Esta medida busca optimizar y garantizar una atención eficiente a todos nuestros usuarios. Agradecemos tomar las previsiones necesarias para realizar sus gestiones dentro de este nuevo horario,</i> destaca la nota de prensa.