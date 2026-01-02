viernes 02 enero 2026
Dayana Navarro
Mileika Lasso
mlasso@laestrella.com.pa
02/01/2026 11:04
Videos
ACP y UCOC: una disputa laboral que trasciende fronteras
Canal de Panamá
UCOC: Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta
La decisión de la ACP de recuperar salarios pagados bajo una convención colectiva anulada genera tensión laboral con capitanes y oficiales de cubierta, mientras la disputa se debate entre recursos legales y observación internacional
