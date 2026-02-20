Salazón 2026 llega a Panamá: el festival gastronómico que reinventa el hot dog

La ciudad de Panamá se prepara para recibir Salazón 2026, el festival gastronómico que rinde homenaje al hot dog y que, tras consolidarse en Guatemala, celebra por primera vez una edición en suelo panameño.

El evento se realizará hoy 21 de febrero en el restaurante La Tapa del Coco, con una propuesta que apuesta por la creatividad culinaria y el intercambio entre chefs de la región.

Salazón nació en 2021 como una iniciativa del maestro charcutero guatemalteco Peter Meng, ingeniero en alimentos y fundador de Sal Charcutería, un proyecto que combina fábrica y restaurante, donde desarrolla embutidos artesanales con rigor técnico y enfoque creativo.

Su producción abastece a cocinas en Guatemala, El Salvador y Panamá, esta última en alianza con Finca La Provence.

Desde su creación, el festival se ha posicionado como el primero en la región dedicado exclusivamente al hot dog.

En Guatemala suma cinco ediciones y ahora cruza fronteras para presentarse ante el público panameño, reuniendo a 11 chefs locales e internacionales que reinterpretarán este clásico de la comida callejera.

Cada cocinero tomará la cocina de La Tapa del Coco durante una hora para presentar una receta original, elaborada con salchichas de Sal Charcutería. Las preparaciones serán de edición limitada, lo que promete una experiencia exclusiva para los asistentes.

El cartel incluye figuras destacadas de la gastronomía latinoamericana como el panameño Mario Castrellón, del restaurante Maito; el colombiano Álvaro Clavijo, de El Chato, recientemente reconocido como número uno en la lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2025; el guatemalteco Pablo Díaz, de Mercado 24; y el panameño Fulvio Miranda, de Cantina del Tigre.

También participarán Saverio Stassi, de Ajüalá; Natalia Cocoma, de Oda; Kamel Abi Hassan, de Umi; Luis Morales, de Casa Fuego; Hiram Thompson, de Fonda Lo Que Hay; Javier Chávez, de Sal Si Puedes; y Erasmo Bosquez, de Caleta.

Peter Meng y el chef Armando Bramwell, anfitrión en La Tapa del Coco, estarán sirviendo hot dogs durante toda la jornada.

Meng destacó que, tras dos años trabajando de manera independiente en Panamá, ha encontrado en el país una comunidad gastronómica que lo ha acogido como propio.

“Tengo dos años haciendo charcutería en Panamá de manera independiente y siento que me han acogido como parte de la comunidad de cocineros. Por eso decidí llevar Salazón al público panameño, luego de cinco años en Guatemala, y eso me tiene muy feliz y orgulloso. Además, considero que el país tiene potencial para desarrollar un proyecto como Sal, junto con finca La Provence. Siento que es mi segunda casa”, expresó.

La oferta gastronómica estará acompañada por una selección de vinos, cervezas, bebidas naturales y sodas.

En la barra participarán como invitados especiales Lissa Barquero, cofundadora de Otro Bar en Costa Rica, y el productor chileno Louis Antoine Luyt, de vinos Luyt. Además, la artista guatemalteca María Ñejitos realizará una muestra de arte en vivo durante el evento.

Con esta primera edición en Panamá, Salazón busca consolidarse como un espacio de encuentro regional donde la técnica, la creatividad y la cocina casual convergen para elevar un ícono popular a nuevas dimensiones gastronómicas.