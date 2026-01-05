Corregimientos reciben 1,9 millones de dólares para ‘asistencia educativa’

Dos provincias, Herrera y Los Santos, totalizan 972.670 dólares en 'asistencias educativas', casi un millón de dólares en el 2025. Herrera tiene una población de 119.274 habitantes y Los Santos de 95.696, según el último censo nacional. Representan el 5.1% de la población nacional y sus corregimientos reciben 51,3% de las asistencias educativas de la descentralización.Para precisar, a los corregimientos de Herrera le fueron aprobados 505.566,66 dólares y a los corregimientos de Los Santos 467.103,66 dólares.Le siguen Veraguas con 262.930 dólares y Chiriquí con 223.610 dólares. Los corregimientos de la provincia de Panamá ocupan el quinto lugar con 164.030 dólares. Para Coclé fueron destinados 129.690 dólares y a Panamá Oeste 85.161.Para las comarcas indígenas se aprobaron transferencias por 24.504 dólares en la comarca Emberá Wounaan, 20 mil dólares en la Comarca Ngäbe-Buglé, 8 mil dólares en la Comarca Naso Teribe y 1.500 dólares en la Comarca guna de Madugandí.