Corregimientos reciben 1,9 millones de dólares para ‘asistencia educativa’

Desde 2024, la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) aprobó transferencias por 1,9 millones de dólares a corregimientos alrededor del país, de acuerdo a cifras de las propia institución. No son becas, ni auxilios económicos. No son dineros supervisados por el Ministerio de Educación (Meduca) o el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). En el portal de la AND aparecen simplemente nombradas como “Asistencias educativas”. La información se desprende de una búsqueda hecha por La Estrella de Panamá en el portal elaborado por la propia AND que incluye transferencias desde agosto de 2024 a la fecha. Los fondos provienen del Impuesto de Bien Inmueble (IBI), el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm) y subsidios directos. Estos dineros se espera sean destinados para obras en beneficio de los municipios y corregimientos. Sin embargo, la realidad es distinta. Una publicación de La Decana reveló por ejemplo como más de medio millón de dólares fue utilizado para mejorar iglesias católicas y evangélicas, algunas en terrenos privados. También hay reportadas donaciones directas a individuos. En el caso de las asistencias educativas, los 1,9 millones de dólares no incluyen trabajos mejorar escuelas u otras infraestructuras en favor de los estudiantes. Los millones solo contemplan transferencias descritas literalmente como “Asistencias educativas”. Las ayudas directas a individuos, ya sea a través de “donativos” o “apoyos” para los estudios han sido históricamente una herramienta política que facilita el clientelismo.

Distribución

Dos provincias, Herrera y Los Santos, totalizan 972.670 dólares en “asistencias educativas”, casi un millón de dólares en el 2025. Herrera tiene una población de 119.274 habitantes y Los Santos de 95.696, según el último censo nacional. Representan el 5.1% de la población nacional y sus corregimientos reciben 51,3% de las asistencias educativas de la descentralización. Para precisar, a los corregimientos de Herrera le fueron aprobados 505.566,66 dólares y a los corregimientos de Los Santos 467.103,66 dólares. Le siguen Veraguas con 262.930 dólares y Chiriquí con 223.610 dólares. Los corregimientos de la provincia de Panamá ocupan el quinto lugar con 164.030 dólares. Para Coclé fueron destinados 129.690 dólares y a Panamá Oeste 85.161. Para las comarcas indígenas se aprobaron transferencias por 24.504 dólares en la comarca Emberá Wounaan, 20 mil dólares en la Comarca Ngäbe-Buglé, 8 mil dólares en la Comarca Naso Teribe y 1.500 dólares en la Comarca guna de Madugandí.

