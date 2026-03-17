Los Premios Óscar celebraron este domingo su 98.ª edición en el Dolby Theatre de Los Ángeles con una gala que mezcló espectáculo, emoción y reflexiones sobre el momento que atraviesa el mundo. En una noche marcada por discursos reivindicativos y momentos históricos, la película Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, se consagró como la gran triunfadora al llevarse seis estatuillas, incluida la de mejor película.

La ceremonia estuvo conducida por el comediante estadounidense Conan O’Brien, quien abrió la gala con un monólogo cargado de humor y referencias a la inteligencia artificial, los cambios en la industria cinematográfica y el contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas. El presentador recordó que, incluso en tiempos de incertidumbre, el cine sigue siendo un espacio de creatividad y optimismo, capaz de reunir a audiencias de todo el mundo.

Uno de los momentos más celebrados fue el reconocimiento a Paul Thomas Anderson, quien después de años de nominaciones sin éxito logró finalmente imponerse en categorías clave como mejor dirección y mejor guion adaptado, además del máximo galardón de la noche. El cineasta agradeció a su equipo y recordó que el cine es una obra colectiva, al tiempo que destacó el nivel de las películas que compitieron en la categoría principal.

Su filme se impuso en la recta final a Los pecadores, otra de las producciones favoritas de la temporada y que también obtuvo varios premios durante la ceremonia. La cinta fue reconocida en apartados técnicos y artísticos, consolidándose como una de las producciones más influyentes del año.

En las categorías actorales también hubo momentos destacados. Jessie Buckley ganó el Óscar a mejor actriz por su interpretación en Hamnet, una actuación que fue ampliamente elogiada por la crítica. Durante su discurso, la actriz dedicó el premio a las madres y habló del “caos hermoso del corazón de una madre”, una frase que generó una de las ovaciones más emotivas de la noche.

Por su parte, Michael B. Jordan obtuvo su primer Óscar y recordó a los pioneros afrodescendientes del cine que abrieron camino en Hollywood. El actor mencionó a figuras históricas como Sidney Poitier y Denzel Washington, subrayando la importancia de seguir ampliando la diversidad en la industria.

La gala también dejó momentos históricos. La directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw se convirtió en la primera mujer en ganar el Óscar a mejor fotografía, un logro que celebró dedicando el premio a todas las mujeres que han luchado por abrir espacios en el cine. Su discurso fue uno de los más aplaudidos de la noche.

Otra de las novedades fue la entrega del primer Óscar a mejor cásting, una categoría recientemente creada por la Academia para reconocer el trabajo de los directores de reparto, responsables de seleccionar a los actores que dan vida a las historias en la pantalla.

El apartado musical también tuvo un momento histórico. La canción “Golden”, del filme animado Las guerreras K-pop, ganó el premio a mejor canción original, convirtiéndose en la primera composición de K-pop en recibir este reconocimiento en los Óscar. La interpretación en vivo del tema fue uno de los momentos más vibrantes de la gala, con coreografías y una puesta en escena que despertó la ovación del público.

La ceremonia también incluyó homenajes a figuras icónicas del cine en el tradicional segmento “In memoriam”, que recordó a artistas fallecidos en el último año. Entre los nombres más destacados estuvieron Diane Keaton, Robert Redford y Robert Duvall, en un tributo que combinó imágenes de sus carreras con interpretaciones musicales.

El tono político tampoco estuvo ausente. Varios artistas aprovecharon el escenario para expresar su preocupación por los conflictos armados que afectan a distintas regiones del mundo. Algunos discursos incluyeron llamados a la paz y a la cooperación internacional, reflejando el clima de inquietud global que también permeó la ceremonia.

Además de los premios y los discursos, la gala estuvo marcada por momentos de humor, reencuentros entre actores y actuaciones musicales que celebraron algunas de las películas más populares del año.

Tras la ceremonia, la celebración continuó en la tradicional fiesta posterior organizada por Vanity Fair, considerada uno de los eventos más exclusivos de Hollywood. Allí se reunieron ganadores, nominados y celebridades de la industria para celebrar la noche en un ambiente marcado por la moda, la música y los encuentros entre figuras del cine y la cultura pop. Entre los looks más comentados estuvieron el estilo futurista de la cantante colombiana Karol G y el elegante conjunto negro de la actriz Anya Taylor-Joy, que atrajeron la atención de fotógrafos y asistentes.

Con una mezcla de glamour, emoción y mensajes de conciencia social, los Óscar 2026 volvieron a confirmar que la gran noche de Hollywood sigue siendo uno de los eventos culturales más influyentes del mundo.