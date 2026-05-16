Diferencia comercial con Costa Rica: Panamá defiende restricciones sanitarias

El Ministerio de Relaciones Exteriores defendió el recurso de apelación presentado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en medio de la disputa comercial y sanitaria que mantiene con Costa Rica.

Este desacuerdo comercial tomó fuerza nuevamente en los medios de comunicación tras las declaraciones de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, quien decidió endurecer la postura oficial de su país frente a las restricciones que mantiene Panamá sobre la importación de diversos productos agropecuarios costarricenses.

Fernández anunció este viernes 15 de mayo que el diferendo escaló de la esfera comercial a la diplomática.

En unas declaraciones ante agricultores costarricenses sobre el conflicto que mantiene enfrentadas a ambas naciones vecinas, Fernández afirmó que solucionar esta barrera es una de sus principales prioridades, reconociendo el impacto directo que las medidas panameñas causaron en el sector primario de su país.

“El tema del bloqueo comercial que nos [impone] Panamá en productos agrícolas es toda la prioridad para mí también. Sé que se han afectado a paperos, a cebolleros, a productores lácteos y otros más con el bloqueo comercial”, dijo Fernández.

Por su lado, y a través de un comunicado, la Cancillería panameña señaló que el país rechaza “cualquier narrativa” que presente la actual diferencia comercial como una acción unilateral o arbitraria por parte del país.

Según la entidad, productores y exportadores panameños han enfrentado durante años restricciones sanitarias y comerciales impuestas por las autoridades costarricenses, situación que, de acuerdo con Panamá, ha afectado empresas, empleos y sectores productivos nacionales.

La Cancillería indicó además que diversas plantas panameñas, algunas con más de una década exportando a Costa Rica y otros mercados internacionales, fueron inhabilitadas o vieron suspendidos sus permisos “sin soluciones concretas”, pese a las gestiones técnicas y diplomáticas realizadas.

La administración del presidente José Raúl Mulino sostuvo que Panamá tiene el derecho de proteger la salud pública, la seguridad alimentaria y los intereses de sus productores nacionales, actuando conforme al Derecho Internacional y las normas de la OMC.

En el comunicado, Panamá también afirmó que ha privilegiado el diálogo técnico y diplomático, pero aseguró que Costa Rica decidió no someterse a evaluaciones técnicas recíprocas de los sistemas sanitarios solicitadas por las autoridades panameñas.

“El recurso de apelación presentado por Panamá ante la OMC constituye el ejercicio legítimo de un derecho reconocido por el sistema multilateral de comercio”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería recordó que Panamá continuará defendiendo sus intereses comerciales y sanitarios dentro del marco institucional y jurídico internacional, mientras mantiene su compromiso con la integración centroamericana y el comercio regional.