Laura Fernández rompe el diálogo comercial regular con Panamá

La nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, decidió endurecer la postura oficial de su país frente a las restricciones que mantiene Panamá sobre la importación de diversos productos agropecuarios costarricenses. La mandataria anunció que el diferendo escaló de la esfera comercial a la diplomática.

En unas contundentes declaraciones sobre el conflicto que mantiene enfrentadas a ambas naciones vecinas, la gobernante costarricense aseguró que solucionar esta barrera es una de sus principales prioridades, reconociendo el impacto directo que las medidas panameñas causaron en el sector primario de su país.

“El tema del bloqueo comercial que nos [impone] Panamá en productos agrícolas es toda la prioridad para mí también. Sé que se han afectado a paperos, a cebolleros, a productores lácteos y otros más con el bloqueo comercial”, indicó Fernández.

La presidenta advirtió que el conflicto agotó su vía regular y que las conversaciones técnicas no rindieron los frutos esperados tras un largo periodo de estancamiento.

“Es un tema que ya superó las instancias de negociación de COMEX [Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica] y que he trasladado de manera directa al canciller Manuel Tovar para que instale los mecanismos de diplomacia internacional y de acciones internas nacionales”, detalló.

Para cerrar su intervención, Fernández dejó clara su línea de acción frente al Estado panameño, marcando una posición de confrontación política en defensa de sus fronteras comerciales.

“Yo estoy del lado de los productores costarricenses y no vamos a consentir ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos de nuestro país”, concluyó la mandataria en el marco del Día del Agricultor en Costa Rica.