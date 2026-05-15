¡Alerta en los Caipi! Mides activa medidas urgentes por riesgo de sarampión en Panamá

El temor por la reintroducción del sarampión en Panamá encendió las alarmas en los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi).

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) anunció un refuerzo inmediato de las medidas sanitarias y de vigilancia en los 95 centros del país, donde actualmente reciben atención más de 2,400 niños y niñas.

La decisión surge tras la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud (Minsa), luego del aumento de casos de sarampión en la región y la detección reciente de casos importados en Panamá.

¿Qué está pasando en los Caipi?

Según informó el Mides, todos los centros deberán reforzar desde ya los protocolos de bioseguridad y vigilancia para evitar posibles contagios entre los menores, considerados uno de los grupos más vulnerables ante esta enfermedad altamente contagiosa.

Entre las medidas implementadas destacan:

Verificación de esquemas de vacunación.

Monitoreo diario de síntomas como fiebre y erupciones cutáneas.

Refuerzo de limpieza y desinfección.

Reporte inmediato de casos sospechosos.

Coordinación directa con las regiones de salud.

Orientación constante a padres y acudientes.

Además, el Mides dejó claro que cualquier jornada de vacunación dentro de los centros requerirá consentimiento firmado por parte de los padres o tutores legales.

Casos de sarampión preocupan a las autoridades

El Minsa ha reiterado en los últimos días el llamado urgente a vacunarse, especialmente luego de confirmarse casos importados relacionados con viajeros provenientes del extranjero.

Las autoridades sanitarias también han reforzado la vigilancia en aeropuertos, puertos y zonas fronterizas debido al incremento de contagios en varios países de América.

De acuerdo con datos oficiales, en la región ya se contabilizan más de 11 mil casos de sarampión durante 2026, una cifra que mantiene bajo monitoreo permanente a Panamá.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión puede iniciar con:

- Fiebre alta

- Tos

- Congestión nasal

- Ojos irritados

- Erupciones rojizas en la piel

El virus se transmite fácilmente por el aire mediante gotas respiratorias, por lo que las autoridades insisten en mantener el esquema de vacunación al día.

Panamá mantiene vigilancia permanente

Aunque Panamá eliminó el sarampión desde 1995, el aumento de casos internacionales mantiene a las autoridades en alerta para evitar que el virus vuelva a propagarse localmente.