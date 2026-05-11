Minsa mantiene bajo vigilancia a 386 personas tras confirmación de casos de sarampión

El especialista aclaró que, hasta el momento, <b>Panamá mantiene únicamente dos casos confirmados de sarampión</b>, mientras que las 386 personas bajo observación corresponden a contactos potencialmente expuestos.<i>'Es importante entender que no son pacientes ni casos confirmados; son contactos de personas expuestas durante el periodo en que pudo haberse transmitido la enfermedad'</i>, explicó.Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener actualizado su esquema de vacunación y a informarse únicamente a través de los canales oficiales del <b>Minsa</b>.