Minsa mantiene bajo vigilancia a 386 personas tras confirmación de casos de sarampión

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene bajo vigilancia epidemiológica a 386 personas tras la confirmación de dos casos de sarampión detectados en el país el pasado viernes, informó este lunes el jefe nacional de Epidemiología, el doctor Pablo González. La medida forma parte del protocolo activado por las autoridades sanitarias para contener la propagación del virus y evitar contagios secundarios. Según explicó González, las personas identificadas estuvieron expuestas a los pacientes confirmados y permanecerán bajo monitoreo médico durante 21 días, periodo correspondiente a la incubación de la enfermedad. “Después que identificamos el viernes los dos casos confirmados de sarampión, ahora la estrategia por parte del Ministerio de Salud es tratar de ubicar a las personas para monitorearlas por 21 días y demostrar que no hay contagios secundarios”, señaló el epidemiólogo. El funcionario indicó que el objetivo principal es cortar cualquier posible cadena de transmisión, tal como ocurrió en 2011, cuando Panamá también enfrentó casos importados de sarampión sin registrar propagación local posterior. “Estamos con ese afán de limitar y también tener en el escenario que, si dentro de los 21 días se inician otros cuadros, poder oportunamente romper esa cadena de transmisión”, explicó.

Menores de cinco años, entre la población más vulnerable

González advirtió que los niños menores de cinco años representan uno de los grupos más vulnerables ante esta enfermedad, especialmente aquellos que no cuentan con vacunación previa. “Si el menor de cinco años no está previamente inmunizado puede tener complicaciones frecuentes como neumonía, síntomas gastrointestinales o encefalitis, y eso puede poner en riesgo la vida”, sostuvo. Aunque precisó que los adultos suelen enfermarse con mayor frecuencia, alertó que son estos quienes generalmente llevan el virus a sus hogares y exponen a los menores. Ante el escenario actual, la Comisión Nacional Asesora de Vacunas (Conapi) recomendó aplicar una “dosis cero” de la vacuna a niños desde los seis meses de edad como medida preventiva adicional. “El trabajo es una corresponsabilidad entre el Ministerio de Salud y la población para garantizar que todos estén vacunados”, afirmó.

Vigilancia activa en varias provincias

El jefe de Epidemiología detalló que actualmente existen 12 regiones sanitarias activadas debido a la movilidad de las personas vinculadas a los casos detectados. Entre las áreas bajo vigilancia mencionó Panamá Este, Panamá Oeste, Darién, Coclé, Los Santos y Veraguas, entre otras. “La dinámica del país, el turismo y el fácil desplazamiento de las personas ha complicado un poco la identificación de contactos”, indicó. González también pidió colaboración ciudadana ante las llamadas realizadas por funcionarios de salud para rastrear contactos. “Queremos monitorear, revisar el esquema de vacunación y reducir el riesgo de contagio secundario. No estamos pidiendo dinero”, enfatizó, luego de señalar que algunas personas han colgado las llamadas por desconfianza.

Casos confirmados y monitoreo