  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Ministerio de Salud activa bloqueo vacunal en Panamá y Bocas del Toro

Detectan casos importados de sarampión en Panamá y Bocas del Toro
Detectan casos importados de sarampión en Panamá y Bocas del Toro Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/05/2026 11:15
La entidad activó protocolos de vigilancia y bloqueo vacunal tras confirmar dos casos importados de sarampión en Panamá.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó dos casos importados de sarampión en Panamá y activó de inmediato los protocolos de vigilancia epidemiológica y control para evitar nuevos contagios en el país.

El primer caso corresponde a un ciudadano holandés de 21 años que ingresó a Panamá por la frontera con Costa Rica, mientras que el segundo involucra a una viajera de nacionalidad suiza que llegó a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Ante la detección de ambos casos, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica activa y recalcaron que, hasta el momento, no existe evidencia de transmisión comunitaria de sarampión en Panamá.

Refuerzan vacunación y seguimiento de contactos en Panamá y Bocas del Toro

Como parte de las medidas preventivas, el Minsa informó que se realizó bloqueo vacunal a las personas identificadas como contactos cercanos de los pacientes confirmados, con el objetivo de contener cualquier posible propagación del virus.

Desde la notificación inicial, los Equipos de Respuesta Rápida de las regiones de salud de Bocas del Toro y Metropolitana activaron acciones inmediatas de control epidemiológico, entre ellas:

• Investigación y seguimiento de contactos.

• Verificación de esquemas de vacunación.

• Bloqueo vacunal en personas expuestas.

• Vigilancia epidemiológica en sitios identificados.

• Coordinación interinstitucional para prevención y control.

El Minsa reiteró a la población la importancia de mantener actualizado el esquema nacional de vacunación, especialmente en niños, adolescentes y personas con antecedentes de viaje internacional, como principal medida de protección contra esta enfermedad altamente contagiosa.

VIDEOS
Lo Nuevo