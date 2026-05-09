Ministerio de Salud activa bloqueo vacunal en Panamá y Bocas del Toro

Como parte de las medidas preventivas, el Minsa informó que se realizó bloqueo vacunal a las personas identificadas como contactos cercanos de los pacientes confirmados, con el objetivo de contener cualquier posible propagación del virus.Desde la notificación inicial, los<b> Equipos de Respuesta Rápida de las regiones de salud de Bocas del Toro y Metropolitana</b> activaron acciones inmediatas de control epidemiológico, entre ellas:<i>• Investigación y seguimiento de contactos.</i><i>• Verificación de esquemas de vacunación.</i><i>• Bloqueo vacunal en personas expuestas.</i><i>• Vigilancia epidemiológica en sitios identificados.</i><i>• Coordinación interinstitucional para prevención y control.</i>El Minsa reiteró a la población la importancia de mantener actualizado el esquema nacional de vacunación, especialmente en niños, adolescentes y personas con antecedentes de viaje internacional, como principal medida de protección contra esta enfermedad altamente contagiosa.