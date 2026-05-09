Ministerio de Salud activa bloqueo vacunal en Panamá y Bocas del Toro

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó dos casos importados de sarampión en Panamá y activó de inmediato los protocolos de vigilancia epidemiológica y control para evitar nuevos contagios en el país.

El primer caso corresponde a un ciudadano holandés de 21 años que ingresó a Panamá por la frontera con Costa Rica, mientras que el segundo involucra a una viajera de nacionalidad suiza que llegó a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Ante la detección de ambos casos, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica activa y recalcaron que, hasta el momento, no existe evidencia de transmisión comunitaria de sarampión en Panamá.