Las 5 noticias que debes leer hoy | 9 de mayo

Sarampión: médicos insisten en vacunación y prevención ciudadana

Especialistas advirtieron que mantener altos niveles de vacunación sigue siendo la principal defensa contra el sarampión, enfermedad que ha aumentado en la región.

En Panamá se aplica la vacuna triple viral y expertos recalcan que dos dosis son necesarias para alcanzar una protección completa y evitar brotes.

Panamá declara las tecnologías críticas como prioridad nacional

El Gobierno creó una comisión estratégica para impulsar la regulación de inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnologías críticas mediante el Decreto Ejecutivo 36 de 2026.

La medida surge en medio de alertas por filtraciones de datos y busca fortalecer la seguridad digital del país.

Chapman: casos de Lili Pink y Polymarket exponen vacíos regulatorios

El ministro de Economía, Felipe Chapman, afirmó que los casos vinculados a Lili Pink y Polymarket evidencian la necesidad de aprobar el proyecto de sustancia económica.

Según explicó, la iniciativa busca evitar que sociedades sin actividad real en Panamá sean utilizadas para operaciones financieras opacas.

Especialistas aseguran que Panamá tiene ventaja ante el hantavirus

Aunque el brote internacional de hantavirus mantiene las alertas encendidas, expertos consideran que Panamá cuenta con experiencia y capacidad de respuesta para enfrentar un eventual aumento de casos.

Autoridades recuerdan que la variante que circula en el país no se transmite de persona a persona.

Tribunal Electoral prepara reformas y aclara postura sobre constituyente

El Tribunal Electoral anunció que presentará en julio su proyecto de reformas electorales ante la Asamblea Nacional.

Además, rechazó versiones que lo señalan como contrario a una eventual constituyente originaria y aseguró que sí podría organizar ese proceso si fuese necesario.