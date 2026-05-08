Chapman: casos Lili Pink y Polymarket evidencian urgencia de sustancia económica

El proyecto de sustancia económica busca cum plir con estándares internacionales frente a la Unión Europea (UE), específicamente en la lista de países no cooperadores a efectos fiscales, en la que Panamá se ha mantenido desde 2021.Para ello, modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta, establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera y dicta otras disposicioEstablece que las entidades de grupos multinacionales deberán acreditar sustancia económica en el país para que sus rentas pasivas de fuente extranjera mantengan el tratamiento fiscal vigente.