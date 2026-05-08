Chapman: casos Lili Pink y Polymarket evidencian urgencia de sustancia económica

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció que los recientes casos de blanque de capitales en sociedades anónimas en Colombia con Lili Pink y en Estados Unidos con Polymarket, son ejemplos claros de lo que se busca evitar con el proyecto de ley sobre sustancia económica, que iniciará el lunes su discusión en la Asamblea Nacional. Chapman explicó que la evaluación de cada caso corresponde a la autoridad competente y no al MEF, pero subrayó que estas situaciones reafirman la necesidad de contar con medidas que garanticen operaciones reales y transparentes. “Por coincidencias de la vida, tenemos iniciativas para enfrentar el flagelo del blanqueo de capitales. Hemos salido y somos reconocidos como un país cooperador a nivel internacional. Igualmente con el tema de sustancia económica, porque ambos casos caen en un momento oportuno donde tenemos ejemplos clarísimos para evitar la instalación de este tipo de sociedades anónimas”, afirmó. El ministro destacó que la propuesta de sustancia económica busca fortalecer la reputación fiscal de Panamá y evitar que el país sea utilizado como plataforma para estructuras sin actividad económica real. Recordó que, al igual que en materia de prevención de lavado de dinero, Panamá ha avanzado en el cumplimiento de estándares internacionales y ahora debe dar un paso adicional para consolidar su atractivo como destino de inversión legítima.

Colombia

Lili Pink, la reconocida cadena de ropa íntima femenina está bajo investigación en Colombia por un presunto esquema de contrabando y lavado de dinero que habría superado los $730.000 millones de pesos. Las autoridades detectaron el uso de empresas fachada para importar mercancía desde China, reetiquetarla como producción nacional y comercializarla en más de 400 locales. Varias sociedades vinculadas al grupo Abadi fueron registradas en Panamá, como Lili Brands Inc., Fast Moda S.A. y Bestsea Blue S.A., lo que conecta el caso con jurisdicciones internacionales. A través de un comunicado, la empresa aclaró que actualmente está vinculada a procesos en etapa de investigación en materia penal y de extinción de dominio, pero subraya que, hasta la fecha, no existe una decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna. Frente a las acusaciones de contrabando, Lili Pink rechazó categóricamente que haya una declaratoria judicial que las respalde. Además, sostiene que las actuaciones administrativas están siendo disputadas ante las instancias correspondientes, en un proceso que aún está lejos de cerrarse. Según información divulgada por Noticias Caracol, Walter Francisco Martínez Martínez es, hasta ahora, el primer y único capturado dentro del caso Lili Pink. Martínez fue detenido el 26 de abril en Barranquilla y compareció el pasado 5 de mayo en una audiencia en la que la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en su contra. La diligencia llamó la atención porque el señalado apareció desde la cama de un hospital para responder ante la justicia.

Estados Unidos

En el caso de Polymarket se involucra una plataforma de apuestas y mercados de predicción que operaba sin autorización, utilizando sociedades anónimas para captar fondos y realizar transacciones opacas desde Panamá. Las autoridades identificaron riesgos de blanqueo de capitales y evasión fiscal, lo que lo convierte en otro ejemplo de estructuras societarias sin sustancia económica real. De acuerdo con un reportaje de NPR, la empresa mantiene su domicilio legal en Panamá pese a no contar con empleados en el país, lo que ha despertado interrogantes sobre el uso de estructuras offshore similares a las expuestas en los Panama Papers. El elemento más sensible del caso es su estructura en Panamá. Según NPR, la empresa no explicó por qué eligió ese país como domicilio legal. El diputado Eduardo Gaitán, quien es presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea, advirtió que este tipo de compañías, aunque registradas legalmente en territorio panameño, existen únicamente “en papel” y no cuentan con operaciones tangibles. Gaitán explicó que, según la información disponible, Polymarket no mantiene oficinas, empleados ni actividad económica visible en Panamá. “Son empresas que están registradas aquí, pero no generan empleos, no pagan alquileres ni tienen gastos en el país”, sostuvo el diputado, quien defendió el proyecto de “sustancia económica”.

El fin de las ‘empresas de papel’