Panamá tiene ventaja ante un eventual aumento de casos de hantavirus, advierten especialistas

Sandoval recordó que Panamá mantiene registros endémicos de hantavirus desde hace décadas. Entre 2000 y 2025, el país acumuló 450 casos y 84 fallecidos, cifras que representan una letalidad del 13.5%.'Son casos reales y serios, pero circunscritos a zonas rurales específicas y sin transmisión entre personas. En lo que va de 2026 hay casos acumulados, pero sin nuevos reportes en las últimas semanas epidemiológicas', detalló el también presidente del Patronato del Hospital Santo Tomás.El especialista explicó que el hantavirus puede manifestarse de dos maneras. La forma leve, conocida como fiebre por hantavirus, provoca fiebre, dolor de cabeza y malestar general. La forma grave corresponde al síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una condición que compromete la respiración y puede resultar fatal, por lo que requiere manejo en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).Sandoval advirtió además que existe un 85% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño se desarrolle en los próximos tres meses, un escenario que podría favorecer el aumento de la actividad de roedores en áreas rurales.'No es alarma, es vigilancia activa; exactamente lo que el sistema de salud debe hacer', concluyó.