‘Botellas’ y mentiras, la disputa entre el contralor y Vamos sube de tono

Entre acusaciones de “botellas” y “mentiroso”, la disputa entre el contralor de la República, Anel “Bolo” Flores, y siete diputados de la Coalición Vamos por el estado de unos 41 colaboradores que no han podido cobrar sus salarios se volvió aún más recalcitrante.

Todo empezó con declaraciones del contralor a medios de comunicación la tarde de este viernes 8 de mayo durante una gira de trabajo en Coclé dónde se refirió a una investigación por presunta inasistencia de colaboradores de siete diputados de Vamos.

“En una inspección que hicimos logramos ver planas. Las planas son una hoja de papel donde el funcionario firma en un día los 26 días de asistencia, lo que se llama vulgarmente botellas”, declaró Flores. “Ustedes tienen que marcar igual que el resto de los mortales del país. Lo hace el panameño que se para a las 3 de la mañana para llegar a tiempo a su trabajo, que viene de Arraiján y no duerme para poder marcar en su entrada. ¿Por qué no lo pueden hacer estos señores que están nombrados por diputados?”, cuestionó.

La diputada Yamireliz Chong, una de las diputadas cuyos colaboradores se están viendo afectados, condenó las palabras del contralor.

“Me da más pena por el Contralor, porque yo creo que él viene de las filas de un partido que creo que es el que más botellas debe tener en esta Asamblea. Pero yo sí tengo todos los sustentos que mi despacho, todo mi personal trabaja. No solamente sustentos de marcación, yo tengo sustentos de vacaciones, de tiempo compensatorio, de incapacidades, tengo sustento inclusive de los trabajos que me hacen con informes”, declaró la diputada. “El contralor habla que nuestros funcionarios hacen una plana, cuando es que aquí no solo los funcionarios de estos despachos, todos los funcionarios de todos los despachos hacen planas. Deja en evidencia cada vez que sale a hablar cuáles son sus verdaderas intenciones, mentirle al país y engañarlos,” cuestionó.

Por su parte, la diputada Alexandra Brenes, que también tiene colaboradores sin cobrar quincena, subió a redes sociales un video recorriendo los pasillos de la Asamblea Nacional dónde se observan los despachos vacíos de múltiples diputados.

“Venga, venga para que usted vea las oficinas vacías en esta Asamblea, haga su auditoría como usted dice que la está haciendo realmente. Aquí están las oficinas vacías, oscuras, apagadas. Pero eso usted no los verifica porque esos son sus amigos, a esos no”, reclamó la diputada en el video.

Brenes procedió a leer una carta de la procuradora de la Administración detallando los procedimientos para registrar la asistencia, entre los que se encuentran las “planas” y mostró el reloj de marcación en su despacho. “No falte a la verdad, por favor, no está mintiéndole a los diputados, lo está haciendo con todo un país”, sentenció.