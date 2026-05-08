TE prepara reformas electorales y aclara postura sobre constituyente

El Tribunal Electoral rechazó que mantenga una posición contraria a una eventual constituyente originaria y anunció que prevé presentar en julio el proyecto de reformas electorales ante la Asamblea Nacional.

La discusión surgió durante una sesión de la Comisión de Presupuesto, luego de consultas del diputado Francisco Brea sobre recientes declaraciones del constitucionalista Miguel Antonio Bernal, quien aseguró públicamente que no encontró respaldo del Tribunal Electoral para impulsar un proceso constituyente.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso Arellano, negó que la institución se oponga a una constituyente originaria y afirmó que las declaraciones atribuidas al pleno no corresponden con la comunicación enviada por la entidad.

“Lamento decirle que eso es falso. Yo tengo la carta respuesta y en ningún momento hemos dicho que estamos en contra”, sostuvo.

Según explicó, el Tribunal Electoral recibió inicialmente una solicitud de colaboración relacionada con actividades de educación y divulgación sobre la propuesta constituyente. Sin embargo, indicó que la institución consideró que involucrarse directamente en aspectos organizativos podría representar un conflicto de interés si posteriormente tuviera que organizar una eventual elección constituyente.

“Nuestra respuesta fue que si el Tribunal Electoral el día de mañana tenía que convocar a los constituyentes o establecer perfiles, sería como un conflicto de interés”, explicó.

Aun así, aseguró que la entidad sí está dispuesta a colaborar en tareas de alfabetización y orientación ciudadana relacionadas con el tema.

Arellano indicó que uno de los principales obstáculos para una constituyente originaria es la ausencia de regulación específica dentro de la Constitución y de la legislación vigente.

“La constituyente originaria no está reglamentada en la Constitución ni en la ley. Entonces no sabemos cuál va a ser el camino para la elección de esos constituyentes”, afirmó.

Pese a ello, sostuvo que el Tribunal Electoral sí tendría capacidad de organizar un eventual proceso electoral constituyente si fuese necesario.

“Claro que el tribunal tendría que prepararse. Eso requeriría tiempo y presupuesto, pero sí está en capacidad para hacerlo”, indicó.

Durante la misma sesión, Arellano reveló que el pleno del Tribunal Electoral ya recibió recomendaciones técnicas relacionadas con las reformas electorales discutidas tras los comicios de 2024.

“Precisamente en el día de ayer recibimos de una comisión técnica la recomendación de aquellos artículos que fueron aprobados en la mesa de reformas electorales y de aquellos artículos que no fueron aprobados, pero que fueron iniciativas tanto del Tribunal Electoral como de terceros”, señaló.

El magistrado explicó que la institución aprovechará el receso legislativo para concluir la elaboración del proyecto de ley.

“Nos hemos comprometido a que en estos dos meses de receso que va a tener la Asamblea terminemos de preparar los artículos que formarían parte del proyecto de ley, cosa de que a principios de julio podamos presentar ese proyecto”, afirmó.