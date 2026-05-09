Incautan 1,074 paquetes de droga y 28 armas en operativos de seguridad en Panamá

La Policía Nacional informó que, como resultado de la segunda fase de la “operación Intervención Control Territorial Focalizada”, desarrollada entre el 1 y el 8 de mayo, se logró la incautación de 1,074 paquetes de droga y 28 armas de fuego en distintos puntos del país.

De acuerdo con el balance oficial, durante los operativos fueron aprehendidas 788 personas. De ese total, 415 mantenían oficios pendientes con las autoridades judiciales, 41 fueron capturadas en flagrancia, 285 por faltas administrativas, 27 por delitos vinculados al microtráfico y 20 por narcotráfico.

Las autoridades detallaron además que se ejecutaron 197 diligencias de allanamiento, acciones en las que se decomisaron 282 municiones y $656 en efectivo.

Como parte de las acciones desarrolladas en esta segunda fase de la operación, también se recuperaron 12 vehículos que mantenían denuncias por robo y hurto.

El informe oficial añade que se realizaron 170,730 verificaciones ciudadanas a nivel nacional, como parte de las labores de control y seguridad implementadas por los estamentos encargados del operativo.

La “operación Intervención Control Territorial Focalizada” forma parte de las estrategias de seguridad dirigidas a combatir el narcotráfico, el microtráfico y otros delitos en el país.