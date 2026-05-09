Incautan 1,074 paquetes de droga y 28 armas en operativos de seguridad en Panamá

<a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">La Policía Nacional</a> informó que, como resultado de la segunda fase de la <b>'operación Intervención Control Territorial Focalizada'</b>, desarrollada entre el 1 y el 8 de mayo, se logró la incautación de 1,074 paquetes de droga y 28 armas de fuego en distintos puntos del país.De acuerdo con el balance oficial, durante los operativos fueron aprehendidas 788 personas. <b>De ese total, 415 mantenían oficios pendientes con las autoridades judiciales, 41 fueron capturadas en flagrancia, 285 por faltas administrativas, 27 por delitos vinculados al microtráfico y 20 por narcotráfico.</b>Las autoridades detallaron además que se ejecutaron 197 diligencias de allanamiento, acciones en las que se decomisaron 282 municiones y $656 en efectivo.Como parte de las acciones desarrolladas en esta segunda fase de la operación, también se recuperaron 12 vehículos que mantenían denuncias por robo y hurto.El informe oficial añade que se realizaron 170,730 verificaciones ciudadanas a nivel nacional, como parte de las labores de control y seguridad implementadas por los estamentos encargados del operativo.<b>La 'operación Intervención Control Territorial Focalizada' forma parte de las estrategias de seguridad dirigidas a combatir el narcotráfico, el microtráfico y otros delitos en el país.</b>