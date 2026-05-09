Shakira: ¿cuántas veces ha cantado en un Mundial? Su historia sorprende

Desde hace casi dos décadas, Shakira se ha convertido en una de las artistas más vinculadas a la historia de los Mundiales de fútbol.

Cada Copa del Mundo parece tener su sello, su ritmo y una canción capaz de quedar grabada para siempre en la memoria de los fanáticos.

La barranquillera ha participado oficialmente en cuatro Mundiales de la FIFA, consolidándose como la cantante latina más icónica del torneo.

Alemania 2006: el inicio mundialista

Shakira debutó en el universo mundialista con “Hips Don’t Lie” durante la Copa del Mundo de Alemania 2006.

Aunque no fue el himno oficial, la canción sonó en la ceremonia de clausura y terminó convirtiéndose en uno de los temas más asociados a ese torneo.

Sudáfrica 2010: nació el fenómeno “Waka Waka”

Cuatro años después llegó el momento que cambió todo. En Sudáfrica 2010, Shakira lanzó “Waka Waka (This Time for Africa)”, considerada por muchos como la canción mundialista más famosa de todos los tiempos.

El tema acumuló miles de millones de reproducciones y todavía hoy sigue siendo infaltable en estadios, fiestas y transmisiones deportivas.

Brasil 2014: volvió a dominar el Mundial

En Brasil 2014, la colombiana regresó con “La La La (Brazil 2014)”, una canción cargada de ritmo latino y participación de figuras del fútbol.

El videoclip se volvió viral y reforzó la conexión entre Shakira y el evento deportivo más grande del planeta.

Mundial 2026: Shakira vuelve al escenario

Ahora, rumbo al Mundial 2026 que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, Shakira vuelve nuevamente a ser protagonista musical con el tema “Dai Dai”.

La noticia ha desatado furor entre los fanáticos, que consideran que ningún Mundial se siente completo sin una canción de la artista colombiana.