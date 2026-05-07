Shakira quiere repetir el fenómeno ‘Waka Waka’: así suena ‘Dai Dai’, la canción que promete adueñarse del Mundial 2026

La Loba vuelve al Mundial... pero esta vez con una misión enorme: superar el fenómeno global que provocó “Waka Waka”, uno de los himnos deportivos más exitosos de todos los tiempos.

La cantante colombiana presentó un adelanto de “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026, y las redes ya estallaron comparándolo con el icónico éxito de Sudáfrica 2010.

El anuncio llegó acompañado de imágenes grabadas en el estadio Maracaná, donde Shakira aparece cantando y bailando mientras suena el pegajoso coro “oe, oe, oe”, un guiño que muchos fanáticos interpretaron como un intento directo de revivir la energía contagiosa de “Waka Waka”.

El detalle que tiene hablando a todos: mezcla ritmos latinos y africanos

Uno de los aspectos que más llamó la atención es la colaboración con el artista africano Burna Boy, una combinación que recuerda la fórmula multicultural que convirtió “Waka Waka” en un éxito planetario hace 16 años.

Según medios especializados, “Dai Dai” busca unir sonidos latinos, africanos y pop internacional para representar el espíritu del Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Además, el título de la canción tiene un significado especial: “Dai Dai” es una expresión italiana que equivale a “vamos” o “dale”, reforzando el ambiente festivo y futbolero del torneo.

Shakira y los Mundiales: una relación histórica

La barranquillera ya tiene una conexión única con la Copa del Mundo. En 2006 participó con “Hips Don’t Lie”, luego rompió récords globales con “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y volvió en Brasil 2014 con “La La La”.

Por eso, muchos seguidores consideran que ningún artista representa tanto el espíritu de los Mundiales como Shakira.

El estreno oficial de “Dai Dai” está previsto para el próximo 14 de mayo y desde ya apunta a convertirse en una de las canciones más reproducidas del año.